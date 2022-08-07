Христиане отмечают церковный праздник 7 августа в честь бабушки Иисуса святой Анны. В этот день в церковном календаре отмечается Успение праведной Анны. С этой даты обычно начинаются первые осенние заморозки. Лето подходит к концу, а люди впервые достают осенние куртки.
Дата 7 августа считается опасной из-за болезней. По народным верованиям, кто заболеет сегодня, тот будет болеть долго и тяжело. Особенно опасны в этот день болезни для пожилых людей. День считается удачным для сбора ягод и выкапания картошки. На ужин в день Анны готовили блюда из картошки.
В некоторых регионах 7 августа считали лошадиным праздником. В этот день коней подковывали, не выводили на работу и кормили лакомствами. Для крепкого здоровья лошади в гриву заплетали цветные ленты.
7 августа считается очень удачным днем для свадьбы и крещения ребенка.
Что нельзя делать 7 августа
- Нельзя обижать животных и кричать на них, особенно на лошадей.
- Ругаться матом в этот день - плохая примета.
- Не стоит пересчитывать деньги 7 августа, иначе у вас будут финансовые проблемы.
Приметы погоды 7 августа
- Если на огороде уже поспела капуста, значит скоро наступит осенняя погода.
- Если ночь с 7 на 8 августа холодная, то зима будет ранней и снежной.
- Муравьи строят высокие муравейники - к скорому похолоданию.
- Если на дубе уродило много желудей, то осень будет теплая.
- Если день дождливый, то пора собирать морковь.