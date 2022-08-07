Народный праздник 7 августа известен под названиями Анна Зимоуказательница, Анна Холодница, Анна Летняя.

Христиане отмечают церковный праздник 7 августа в честь бабушки Иисуса святой Анны. В этот день в церковном календаре отмечается Успение праведной Анны. С этой даты обычно начинаются первые осенние заморозки. Лето подходит к концу, а люди впервые достают осенние куртки.

Дата 7 августа считается опасной из-за болезней. По народным верованиям, кто заболеет сегодня, тот будет болеть долго и тяжело. Особенно опасны в этот день болезни для пожилых людей. День считается удачным для сбора ягод и выкапания картошки. На ужин в день Анны готовили блюда из картошки.

В некоторых регионах 7 августа считали лошадиным праздником. В этот день коней подковывали, не выводили на работу и кормили лакомствами. Для крепкого здоровья лошади в гриву заплетали цветные ленты.

7 августа считается очень удачным днем для свадьбы и крещения ребенка.

Что нельзя делать 7 августа

Нельзя обижать животных и кричать на них, особенно на лошадей. Ругаться матом в этот день - плохая примета. Не стоит пересчитывать деньги 7 августа, иначе у вас будут финансовые проблемы.

Приметы погоды 7 августа

Если на огороде уже поспела капуста, значит скоро наступит осенняя погода.

Если ночь с 7 на 8 августа холодная, то зима будет ранней и снежной.

Муравьи строят высокие муравейники - к скорому похолоданию.

Если на дубе уродило много желудей, то осень будет теплая.

Если день дождливый, то пора собирать морковь.

Вас также могут заинтересовать новости: