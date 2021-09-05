Этот день известен под названием Луппа-брусничник.

5 сентября христиане отмечают церковный праздник в честь святого Луппа Солунского. С этого времени начинались первые заморозки, а в северных областях даже можно было увидеть иней.

5 сентября в народе известно под названием Луппа-брусничник. К этому дню поспевает брусника. Из этой ягоды готовили варенье и компот. Знахари собирали коренья и листья брусники для лечения простуды и ангины. С брусникой 5 сентября пекут пироги и булки.

Что нельзя делать 5 сентября

Не стоит брать в руки ножи и ножницы – высок риск порезаться.

Нельзя жадничать.

Запрещено разговаривать с незнакомцами в лесу, поскольку леший может принять облик человека.

Приметы погоды 5 сентября

Если журавли летят низко над землей, то зима будет поздней и теплой.

Теплый день – к теплому сентябрю.

Журавли на юг улетели – к ранней зиме.

Гроза сулит морозную зиму.

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Автор: Екатерина Пулатова