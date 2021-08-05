Этот день получил в народе такие названия: Трофим, Трофимов день, Трофим Бессонник, калинники-малинники, страда.

Христиане отмечают 5 августа церковный праздник в честь святых Трофима, Феофила и ещё 13 мучеников. Святой Трофим получил прозвище Бессоник, поскольку в этот день просыпались очень рано и проводили весь день в поле. Во время жатвы спать было некогда.

Работать было принято целый день, кроме полудня. Считается, что в полдень на землю сегодня выходят злые духи полудницы, которые могут наказать крестьян тошнотой и обмороком. Так предки представляли солнечные удары. Сегодня нужно защищать голову от солнца.

На Трофима девушки собирали малину и калину, пекли пироги и блины с ягодами. Калину в этот день наделяли чудесными лечебными свойствами. Для крепкого здоровья полагается съесть выпечку с ягодой. В этот день нельзя рубить ветки калины. Нельзя есть сырую калину – это может отпугнуть любовь.

Приметы погоды 5 августа

Розовый рассвет предвещает тихую погоду, а золотой – сильный ветер.

Туман вечером по земле стелется – к жаре.

Звездное небо означает, что через несколько дней будет сильный дождь.

Белки часто спускаются с деревьев на землю – к похолоданию.

Если в лесу уже есть опята, то другие грибы появятся поздно.

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Автор: Екатерина Пулатова