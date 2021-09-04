Сегодня отмечается церковный праздник Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана. Наши предки считали, что святой Агафон "гонит прочь леших" – лесных духов. В этот день опасались встречи с лешим. Чтобы отпугнуть его, рубашку надевали наизнанку.
4 сентября также стараются задобрить домового. Для этого ему оставляют на ночь буханку хлеба и миску с молоком. Наши предки 4 сентября оставались на ночь в поле и охраняли урожай от нечистой силы. С собой брали кочергу.
Что нельзя делать 4 сентября
- В этот день нельзя принимать подарки, иначе настигнут неприятности.
- Не стоит подметать пол – можно "вымести" добрые силы.
- Нельзя устраивать разборки с любимым человеком, иначе серьезно разругаетесь.
Приметы погоды 4 сентября
Мало грибов, но много орехов – к холодной и снежной зиме.
Утренний туман предвещает солнечную погоду.
Ясный и солнечный день сегодня – к теплой осени.
Если в лесу много грибов, то рыбная ловля будет неудачной.
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