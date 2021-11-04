4 ноября отмечается народный праздник День Казанской иконы Божьей матери.

4 ноября верующие отмечают церковный праздник: осенняя Казанская икона Божьей Матери. Эта икона, как считается, обладает чудодейственными свойствами и защищает от пожара. В эту дату принято поздравлять всех женщин, особенно матерей. Зачастую 4 ноября стоит сырая и дождливая погода с сильными туманами.

На Руси к 4 ноября старались закончить любое строительство. После этого дня до Нового года уже нельзя строить дома. На Казанскую жены встречали мужей с заработков. День считается удачным для свадьбы и готовки припасов на зиму.

Что нельзя делать 4 ноября

В такой большой православный праздник нельзя работать по дому, стирать и убирать. Нельзя злиться, ругаться, сквернословить. В этот день нельзя отправляться в дорогу, иначе можно домой не вернуться.

Приметы погоды 4 ноября

На Казанскую осеннюю всегда дождливо. Если дождя нет, то следующий год будет неурожайным.

Утренний туман – к потеплению.

Ливень в этот день означает, что непогода продлится ещё долго.

Ясный и безоблачный день – к похолоданию.

Автор: Екатерина Пулатова