Народный праздник 4 ноября / фото pixabay.com
4 ноября верующие отмечают церковный праздник: осенняя Казанская икона Божьей Матери. Эта икона, как считается, обладает чудодейственными свойствами и защищает от пожара. В эту дату принято поздравлять всех женщин, особенно матерей. Зачастую 4 ноября стоит сырая и дождливая погода с сильными туманами.
На Руси к 4 ноября старались закончить любое строительство. После этого дня до Нового года уже нельзя строить дома. На Казанскую жены встречали мужей с заработков. День считается удачным для свадьбы и готовки припасов на зиму.
Что нельзя делать 4 ноября
- В такой большой православный праздник нельзя работать по дому, стирать и убирать.
- Нельзя злиться, ругаться, сквернословить.
- В этот день нельзя отправляться в дорогу, иначе можно домой не вернуться.
Приметы погоды 4 ноября
- На Казанскую осеннюю всегда дождливо. Если дождя нет, то следующий год будет неурожайным.
- Утренний туман – к потеплению.
- Ливень в этот день означает, что непогода продлится ещё долго.
- Ясный и безоблачный день – к похолоданию.