Сегодня христиане отмечают три важных события.

Праздник Казанской иконы Божией Матери отмечается дважды в году - 4 ноября и 21 июля. Согласно поверьям, в 1579 году большая часть Казани была уничтожена пожаром. Дочери одного из погорельцев приснился образ Пресвятой Богородицы. Дева Мария велела достать из пепелища икону. В 1612 году государство было избавлено от поляков, а в 1649 году царь Алексей Михайлович приказал сделать торжество памяти в честь обретения Казанской иконы.

Считается, что образ матери Христа обладает наибольшей силой. Именно поэтому сегодня отмечается не только церковный, но и народный праздник 4 ноября - Казанской иконы Божией Матери.

Православный праздник 4 ноября - день памяти святого равноапостольного Аверкия

Читайте такжеИменины в ноябре 2021: кто отмечает День ангела и какое имя дать ребенкуСвятой жил во II веке и был третьим епископом Иераполя Фригийского. Тогда город Иераполь был наполнен язычниками, Аверкий обратил их всех ко Христу. После языческого праздника он пошел в храм и уничтожил идолов. Горожане возмутились, хотели отправить Аверкия на суд, но он сам вышел к толпе.

Начал проповедовать христианство, исцелил трех юношей в толпе, изгнав из них бесов. Увидев чудо, жители Иераполя стали просить Аверкия о других чудесах и исцелениях. Таким образом святой, проповедуя христианство, наставлял многих на путь истинный.

Какой праздник 4 ноября - день памяти мученика Александра

Александр жил в III веке и пострадал во время гонения на христиан от императора Декия. Правитель видел, что многие люди принимают христианство, поэтому решил уничтожить их, чтобы сохранить языческую веру. Александра схватили, долго мучили, но верующий мужественно перенес страдания. Один из воинов, видя это всё, уверовал во Христа. Так же поступили еще некоторые люди. Всех их обезглавили.

Приметы 4 ноября

нет дождя в этот день - готовься к беде;

сильные ливни 4 ноября - непогода продлится долго;

день ясный - скоро наступит похолодание;

пожениться сегодня - брак будет долгим и счастливым.

Что сегодня нельзя делать

Верующие говорят, что в этот день нужно отказаться от домашних дел (уборки, стирки, приготовления еды). Не рекомендуется что-либо чинить или рукодельничать. Также наши предки 4 ноября не отправлялись в дорогу - боялись не вернуться.

Что можно делать 4 ноября

В этот день можно играть свадьбу и молиться Деве Марии о здравии и благополучии для своей семьи. Издавна существовал обряд, который проводили жены, ожидающие своих мужей из долгих поездок. Женщины готовили много блюд, затем шли в храм и покупали две свечи, которые зажигали у иконы Богородицы. По дороге из храма домой нельзя было ни с кем разговаривать. Считалось, что такой ритуал гарантирует скорое возвращение мужа домой.

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Автор: Кристина Кащавцева