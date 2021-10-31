Народный праздник 31 октября получил названия Лука Голодный, Луков день.

31 октября христиане отмечают церковный праздник апостола и евангелиста Луки. Его считают покровителем всех живописцев и врачей. Художники и иконописцы в этот день молятся Луке о вдохновении.

День Луки считается крайне удачным для творчества, рукоделия, любого хоби. В эту дату очень хорошо идет любая работа, к которой у человека лежит душа. Также Луков день удачный для охоты и готовки.

По примете, 31 октября нужно съесть четвертинку сырой луковицы – тогда святой Лука выведет из организма всё плохое.

Что нельзя делать 31 октября

Нельзя есть острые блюда. Нельзя пересчитывать монеты. Запрещено ставить обувь на стол или стул.

Приметы погоды 31 октября

Если на луке много шелухи, то зима будет морозной.

Южный ветер дует – к потеплению.

Кот часто пол царапает – к сильным ветрам.

Если снег ещё ни разу не выпал, то зима будет поздней.

Автор: Екатерина Пулатова