Народный праздник 31 октября / фото pixabay.com
31 октября христиане отмечают церковный праздник апостола и евангелиста Луки. Его считают покровителем всех живописцев и врачей. Художники и иконописцы в этот день молятся Луке о вдохновении.
День Луки считается крайне удачным для творчества, рукоделия, любого хоби. В эту дату очень хорошо идет любая работа, к которой у человека лежит душа. Также Луков день удачный для охоты и готовки.
По примете, 31 октября нужно съесть четвертинку сырой луковицы – тогда святой Лука выведет из организма всё плохое.
Что нельзя делать 31 октября
- Нельзя есть острые блюда.
- Нельзя пересчитывать монеты.
- Запрещено ставить обувь на стол или стул.
Приметы погоды 31 октября
- Если на луке много шелухи, то зима будет морозной.
- Южный ветер дует – к потеплению.
- Кот часто пол царапает – к сильным ветрам.
- Если снег ещё ни разу не выпал, то зима будет поздней.