31 августа отмечается церковный праздник в честь мучеников Флора и Лавра. Святых почитают как покровителей лошадей и жеребят. В этот день отмечался конский праздник. Лошадей не использовали для работы и досыта кормили. Также животных купали в водоемах и кропили святой водой.
Для конепасов и табунщиков готовили специальный пирог из ржаной муки. Часть выпечки давали лошадям. Также в этот день проводили конные соревнование. 31 августа принято помогать беднякам и сиротам. В этот день заканчивается посевы озимых культур.
31 августа собирают полынь и ставят в доме, чтобы защитить его от злых сил. В последний день лета не желательно болеть, иначе выздоровление будет очень долгим.
Приметы погоды 31 августа
- Жаркий и облачный день – к дождю.
- Если птицы затихли и не поют, то скоро будет ненастье.
Облака низко плывут – к непогоде.
Красный закат обещает сильные ветра.
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