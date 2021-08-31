Этот день известен в народе под названиями Флор и Лавр, лошадиный праздник, досевки.

31 августа отмечается церковный праздник в честь мучеников Флора и Лавра. Святых почитают как покровителей лошадей и жеребят. В этот день отмечался конский праздник. Лошадей не использовали для работы и досыта кормили. Также животных купали в водоемах и кропили святой водой.

Для конепасов и табунщиков готовили специальный пирог из ржаной муки. Часть выпечки давали лошадям. Также в этот день проводили конные соревнование. 31 августа принято помогать беднякам и сиротам. В этот день заканчивается посевы озимых культур.

31 августа собирают полынь и ставят в доме, чтобы защитить его от злых сил. В последний день лета не желательно болеть, иначе выздоровление будет очень долгим.

Приметы погоды 31 августа

Жаркий и облачный день – к дождю.

Если птицы затихли и не поют, то скоро будет ненастье.

Облака низко плывут – к непогоде.

Красный закат обещает сильные ветра.

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Автор: Екатерина Пулатова