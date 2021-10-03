Какой сегодня праздник 3 октября / фото УНИАН
Сегодня христиане отмечают церковный праздник римского великомученика Евстафия Плакиды, его жены и детей. В этот день наши предки чтили ветер. По направлению ветра определяли погоду на ближайшее время.
3 октября проводят ритуал на хороший урожай. Для этого в печь бросают горсть углей, а потом выходят на крыльцо. После этого золу нужно разбросать по ветру и три раза сказать "Лети, к доброму хлебу". 3 октября запускали мельницы и мололи урожай. По обычаю в этот день поздравляли мельников и благодарили за работу.
Что нельзя делать 3 октября
- Нельзя никого обманывать, потому что ложь быстро раскроется.
- Если вы одалживали посуду или сумку – нельзя возвращать ее пустой, иначе и в кошельке будет пусто.
- Нельзя чтобы за столом в этот день одновременно сидело 13 человек.
Приметы погоды 3 октября
- Южный ветер дует к потеплению и хорошему урожаю, северный – к заморозкам, западный – к дождю, восточный – к солнечной и теплой погоде.
- Если шишки на ели низко растут, то морозы будут ранние.
- Сухой день предвещает малоснежную зиму.
- Если с клена уже опали листья – зима будет суровая.