Народный праздник 3 ноября известен под названиями Илларионов день.

Христиане отмечают церковный праздник 3 ноября в честь святого Иллариона Великого. В народе в эту дату ждали похолодания и первого снега.

По старым поверьям, 3 ноября дорога становилась трудной и опасной, поэтому сегодня старались не уезжать далеко от дома. Также дурной приметой считалось, если кто-то перед человеком перейдет дорогу. Дорогу считали воплощением жизненного пути.

В этот день дорогу также считали гранью между нашим миром и миром злой силы. На дороге нельзя было строить дом, иначе его жильцы будут часто болеть. Также на дороге запрещалось сидеть, петь, громко разговаривать и есть. Особенно опасными считались перекрестки.

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3 ноября - удачный день для сбора урожая поздних ягод и овощей. В эту дату можно делать домашнее вино.

Что нельзя делать 3 ноября

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу сегодня без крайней необходимости. На перекрестке нельзя плевать на землю, поднимать вещи с земли и смеяться. Также нельзя передавать другому человеку вещи на дороге, иначе обеднеете. В этот день нельзя стричь волосы. Нельзя сажать деревья - они вряд ли приживутся в новом месте.

Приметы погоды 3 ноября

Если выпал первый снег, то зима будет ранней.

Теплый ветер сулит сулит скорое потепление.

На траве с утра лежит иней - к заморозкам в начале ноября.

Солнечный и ясный день сулит ясную, но морозную погоду в ближайшие дни.

Радуга 3 ноября - хорошая примета. Погода скоро улучшится.

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