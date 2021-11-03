3 ноября православные верующие чтут память трех святых.

Иларион Великий родился в Палестине в 291 году. В Александрии изучал христианские науки и крестился. Стал учеником Антония Великого, после смерти родителей вернулся на родину, имущество раздал нищим и родным, а сам поселился в пустыне. Много молился, работал и боролся со своими страстями. Один раз даже переубедил разбойников и наставил их на путь истинный.

Слухи о подвижнике разнеслись по всей Палестине, к нему стали приходить люди и просить о наставничестве. Иларион основал множество монастырей и странствовал, обучая иноков подвижнической жизни.

В честь святого сегодня отмечается народный праздник 3 ноября - Илларионов день.

Православный праздник 3 ноября - епископа Илариона Меглинского

Читайте такжеПравославный календарь на ноябрь 2021: важные события третьего месяца осениЮноша славился тягой к православию, в 18 лет принял иноческий постриг, позже стал епископом в Болгарии. 30 лет боролся с иноками, проповедовал христианство, многих обратил ко Христу. Скончался в 1164 году, мощи его были признаны нетленными.

Какой праздник 3 ноября - день памяти мучеников Дасия, Гаийи и Зотика

Дасия, Гаий и Зотик были придворными и служили у императора Диоклетиана. Когда начались гонения на христиан и случился пожар во дворце, помощник императора обвинил в этом православных и многие из них погибли, в том числе, Дасия, Гаий и Зотик.

Приметы 3 ноября

солнце ярко светит - в ближайшие дни будет тепло;

пошел теплый дождь 3 ноября - зима наступит скоро;

вороны каркают недалеко от жилища - к недобрым новостям;

выпал снег и осел на ветках деревьев - ждать снегопада.

Что сегодня нельзя делать

Во времена наших предков 3 ноября обычно шел снег, поэтому крестьяне старались не планировать никаких дел. Боялись, что под порошей могут быть ямы или капканы - телега застрянет или лошадь поранится.

Также в этот день нельзя поднимать что-либо с дороги и нецензурно выражаться, иначе вскоре сильно заболеете.

Что можно делать 3 ноября

Девушки на Руси в этот день занимались рукоделием. Летом для таких занятий времени не было, а вот осенью и зимой - пожалуйста. Женщины собирались в отдельной комнате, общались друг с другом, рассказывали истории, вязали и вышивали.

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Автор: Кристина Кащавцева