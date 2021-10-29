Народный праздник 29 октября / фото УНИАН
29 октября христиане отмечают церковный праздник мученика Лонгина Сотника. Именно он рассказал людям о воскрешении Иисуса, за что был казнен. В народе он считается целителем глазных болезней и защитником от злых сил. Ему молятся об избавлении от близорукости и защите дома.
29 октября считается очень удачным днем для охоты. Для защиты жилья в этот день наши предки выкладывали вокруг дома острые палки.
Что нельзя делать 29 октября
- Нельзя заниматься рукоделием и мелким ремонтом, иначе можно ослепнуть.
- На улицу нельзя выходить в грязной одежде.
- 29 октября запрещено ссориться и злиться.
Приметы погоды 29 октября
- Деревья стоят в инее – к потеплению.
- Ясное и звездное ночное небо предвещает хорошую и солнечную погоду.
- Порывистый ветер, который часто меняет направление – к дождю.
- Солнечный и безоблачный день – к заморозкам.