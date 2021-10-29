Народный праздник 29 октября / фото УНИАН

29 октября христиане отмечают церковный праздник мученика Лонгина Сотника. Именно он рассказал людям о воскрешении Иисуса, за что был казнен. В народе он считается целителем глазных болезней и защитником от злых сил. Ему молятся об избавлении от близорукости и защите дома.

29 октября считается очень удачным днем для охоты. Для защиты жилья в этот день наши предки выкладывали вокруг дома острые палки. 

Что нельзя делать 29 октября

  1. Нельзя заниматься рукоделием и мелким ремонтом, иначе можно ослепнуть. 
  2. На улицу нельзя выходить в грязной одежде. 
  3. 29 октября запрещено ссориться и злиться.

Приметы погоды 29 октября

  • Деревья стоят в инее – к потеплению.
  • Ясное и звездное ночное небо предвещает хорошую и солнечную погоду.
  • Порывистый ветер, который часто меняет направление – к дождю.
  • Солнечный и безоблачный день – к заморозкам.

Автор: Екатерина Пулатова