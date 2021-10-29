В этот день христиане чтут память святого мученика сотника Лонгина.

Лонгин происходил из Каппадокии и состоял на службе у правителя Иудеи - Пилата. Лонгин был тем, кто находился рядом с Иисусом, когда тот страдал на кресте. Видя муки Спасителя, Лонгин уверовал в него, как в Сына Божия, удалился на родину и стал там проповедовать христианство. Иудеи узнали об этом и убедили Пилата, чтобы он судил Лонгина. Так и произошло, сотника обезглавили.

В часть святого мученика сегодня отмечается народный праздник 29 октября - Лонгин-сотник.

Православный праздник 29 октября - день памяти княгини Евпраксии Псковской

Читайте такжеТребуют конфет и запускают фонарики: как отмечают Хэллоуин в разных странахКнягиня Евпраксия Псковская была женой князя Ярослава Владимировича, жившего в Пскове. В 1214 году князь оставил семью и детей, ушел в Лифляндию к рыцарям. Княгиня, оставленная мужем, решила посвятить свою жизнь Богу и благочестивым подвигам.

Именно она основана женский монастырь в Пскове, где была настоятельницей. В 1243 году умерла от рук своего пасынка. Тело погребли в монастыре, мощи были признаны чудотворными.

Приметы 29 октября

луна большая и светит ярко - скоро наступят холода;

выпал снег 29 октября - зима будет снежной;

солнце спряталось за облаками - к ухудшению погоды;

листья пожелтели, но не опадают - холодов ждать не стоит.

Что сегодня нельзя делать

29 октября считается священной датой, поэтому сегодня нельзя заниматься делами, которые могут повлиять на зрение, например, вышивать или заниматься рукоделием. Также не рекомендуется ходить в лес, особенно, молодым девушкам. В это время года там обитает лесной дух и может утащить красавицу к себе.

Что можно делать 29 октября

В эту дату наши предки проводили обряды, чтобы защитить свои дома. Сотник Лонгин - защитник от нечисти, поэтому ему люди молятся о покровительстве. В качестве оберега славяне использовали образ святого и любой острый металлический предмет, часто зажигали свечу. Дополнительно нужно было в щели забора положить колючие растения, тогда нечистая сила точно не попадет в дом.

Читайте также:

Автор: Кристина Кащавцева