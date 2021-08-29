В народном календаре этот день известен под названиями Хлебный Спас, Спас на полотне, Ореховый Спас.

29 августа отмечается православный праздник перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа. В народе этот праздник называют Хлебный или Ореховый Спас. В этот день ходили к реке или озеру и смотрели на воду. Если вода спокойная, то осень будет теплая, а зимой не будет метелей.

В Ореховый Спас в церкви освящают хлеб, колоски и орехи. В этот день можно собирать урожай домашних и лесных орехов. 29 августа уже заканчивались полевые работы, а из собранного зерна выпекали домашний хлеб.

На Третий Спас начинают улетать в теплые края журавли и ласточки. К этой дате часто начинаются осенние холода и затяжные дожди. День считается благоприятным для далеких поездок и любых путешествий. Сегодня нельзя выбрасывать хлебные крошки.

Приметы погоды 29 августа

Много орехов в этом году – к хорошему урожаю зерна в следующем году.

Беззвездная ночь – к сильному ветру.

Если птицы уже улетели зимовать, то скоро наступят морозы.

Дым из печи поднимается вверх – к ухудшению погоды.

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Автор: Екатерина Пулатова