29 августа народный праздник / фото flickr.com

29 августа отмечается православный праздник перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа. В народе этот праздник называют Хлебный или Ореховый Спас. В этот день ходили к реке или озеру и смотрели на воду. Если вода спокойная, то осень будет теплая, а зимой не будет метелей. 

В Ореховый Спас в церкви освящают хлеб, колоски и орехи. В этот день можно собирать урожай домашних и лесных орехов. 29 августа уже заканчивались полевые работы, а из собранного зерна выпекали домашний хлеб. 

На Третий Спас начинают улетать в теплые края журавли и ласточки. К этой дате часто начинаются осенние холода и затяжные дожди. День считается благоприятным для далеких поездок и любых путешествий. Сегодня нельзя выбрасывать хлебные крошки.

Приметы погоды 29 августа

  • Много орехов в этом году – к хорошему урожаю зерна в следующем году.
  • Беззвездная ночь – к сильному ветру.
  • Если птицы уже улетели зимовать, то скоро наступят морозы.
  • Дым из печи поднимается вверх – к ухудшению погоды.

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Автор: Екатерина Пулатова