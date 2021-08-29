29 августа христианская церковь отмечает Ореховый Спас.

Ореховый Спас наступает после Яблочного и Медового Спаса, завершая летний цикл. Существуют и другие название праздника: "Холщовый", "Хлебный", "Малый" и тд. Ранее мы подробно рассказывали, что означает Ореховый Спас 2021 и что можно святить на Ореховый Спас.

Какой сегодня церковный праздник - перенесение Нерукотворного Образа Господнего

Были времена, когда в Сирии правил император Авгарь. Его тело поразила проказа и ни один врач не мог ее вылечить. В этот же период в Иерусалиме Господь читал свои проповеди. Авгарь узнал об этом и попросил доставить к нему Всемогущего для исцеления. Послал за ним своего живописца Анания и сказал не только привести Господа, но и написать его портрет.

Читайте такжеВ 2022 году украинцев дважды порадуют длинные выходные: названы датыАнания отправился в Иерусалим, увидел Господа, но не мог подойти к нему из-за толпы людей. Тогда Спаситель умылся водой, вытер лицо полотенцем и, подозвав гонца, отдал ему полотно вместе со своим письмом. От этих даров вылечился правитель. Нерукотворный Образ повесили над воротами и горожане ввели обычай - кланяться ему, проходя через ворота.

С тех пор Нерукотворный Образ Спасителя охранял государство от многих бед и нападков вражеских войск. О местонахождении его сейчас доподлинно неизвестно.

Церковный праздник 29 августа - день памяти мученика Диомида

Мужчина жил в г. Тарса, лечил людей, исповедовал христианство. С этой целью он путешествовал по городам. Однажды, его схватил император Диоклетиан и забрал с собой, но по дороге христианин умер. Воины отсекли ему голову и ослепли. Диоклетиан приказал приложить ее обратно к телу. Как только воины это сделали, тут же прозрели и уверовали во Христа.

Приметы 29 августа

богатый урожай орехов - будет много хлеба в следующем году;

водоемы не "волнуются" - осень будет тихая, а зима без метелей;

звезды бледные - к сухой погоде.

Что сегодня нельзя делать

В день Орехового Спаса церковь не рекомендует отказывать кому-либо в помощи или ссориться с близкими.

Что можно делать 29 августа

Сегодня принято освящать воду, фрукты, орехи и мед. Молиться святым о здравии. Также наши предки делились дарами природы с родственниками и знакомыми.

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Автор: Кристина Кащавцева