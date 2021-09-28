В народе этот день получил названия Никита гусятник, Никита осенний, репорез, гусепролет, гусиный праздник.

28 сентября отмечается церковный праздник великомученика Никиты Готского. Святому Никите молятся о здоровье домашней птицы и защите детей от болезней. В народе этот день называют "гусиным праздником". Дикие гуси с этой даты улетают на зимовку, а домашних начинают резать. Также 28 сентября копают репу и стригут овец.

28 сентября считается очень удачным днем для охоты и рыбной ловли. В этот день также резали гусей на продажу или для домашнего употребления. Для семейного достатка нужно обязательно поставить на стол блюдо из гусятины. День считается подходящим для далеких поездок.

Что нельзя делать 28 сентября

Нельзя делать спонтанные и незапланированные покупки, иначе будет безденежье. Нельзя надевать грязные вещи, чтобы не заболеть. Сегодня нельзя хвастаться и хвалиться. В противном случае вы будете часто ошибаться в будущем.

Приметы погоды 28 сентября

Если гуси низко летят – зима будет малоснежной, а если высоко – много снега выпадет.

Утки купаются в воде – к дождям.

Много муравейников в лесу предвещают морозную зиму.

Ясный день означает, что завтра будет ветрено.

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Автор: Екатерина Пулатова