Народный праздник 28 октября получил названия Ефимий Осенний, Ефимий Пчельник, Ефим Благочестивый.

Христиане отмечают 28 октября церковный праздник Евфимия Солунского. В этот день наши предки мяли лён для льняной ткани. Остатки от трепки льна использовали для изготовления веревок и жгутов.

Знахари в этот день читали заговоры для излечения бесплодия. День считается очень трудным для родов. Беременные на 9 месяце читают молитву, чтобы не родить 28 октября. По поверьям, в этот день в дом пытается попасть нечистая сила, чтобы переночевать зиму.

Что нельзя делать 28 октября

В комнату с маленьким ребенком нельзя пускать незнакомых и малознакомых людей. Нельзя ночью смотреть на звезды. Нельзя пить воду из колодца, поскольку в ней могут быть болезни.

Приметы погоды 28 октября

Если небо голубого цвета, то погода в ближайшие дни будет хорошей.

Кошка много воды пьет – к непогоде.

Если появились комары, то скоро потеплеет.

Снег в этот день предвещает хороший урожай хлеба в следующем году.

Автор: Екатерина Пулатова