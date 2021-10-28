Народный праздник 28 октября / фото ua.depositphotos.com
Христиане отмечают 28 октября церковный праздник Евфимия Солунского. В этот день наши предки мяли лён для льняной ткани. Остатки от трепки льна использовали для изготовления веревок и жгутов.
Знахари в этот день читали заговоры для излечения бесплодия. День считается очень трудным для родов. Беременные на 9 месяце читают молитву, чтобы не родить 28 октября. По поверьям, в этот день в дом пытается попасть нечистая сила, чтобы переночевать зиму.
Что нельзя делать 28 октября
- В комнату с маленьким ребенком нельзя пускать незнакомых и малознакомых людей.
- Нельзя ночью смотреть на звезды.
- Нельзя пить воду из колодца, поскольку в ней могут быть болезни.
Приметы погоды 28 октября
- Если небо голубого цвета, то погода в ближайшие дни будет хорошей.
- Кошка много воды пьет – к непогоде.
- Если появились комары, то скоро потеплеет.
- Снег в этот день предвещает хороший урожай хлеба в следующем году.