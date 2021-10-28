Сегодня христиане чтут память нескольких святых.

Евфимий происходил из благочестивой семьи, жил в IX веке. После смерти отца мать хотела женить Евфимия, он не был против, но после рождения ребенка оставил семью, дом и поступил в монастырь. На тот момент Евфимию было 18 лет. Юноша поселился на Олимпе, а затем отправился на Афон.

Узнав о том, что жена и мать скорбят о нем, он послал семье крест и посоветовал следовать его примеру. В монастыре вел строгую подвижническую жизнь, был смиренным и терпеливым, благодаря чему избавился от всех страстей. На Афоне принял схиму, 3 года прожил в пещере, затем подвизался на столпе. Позже удалился на гору, где к нему присоединились люди, образовался город. Ефвимий обучал всех благочестивой жизни, обрел дар прозорливости и чудотворения.

В честь святого сегодня отмечается народный праздник 28 октября - Евфимий Осенний.

Православный праздник 28 октября - преподобномученика Лукиана

Читайте также28 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьЛукиан происходил от благородных родителей, его готовили к светской должности. Но после того, как мать и отец его погибли, Лукиан раздал свое имущество нищим и стал изучать священные книги. Находил ошибки в писаниях, исправлял их. За труды и старания быстро стал пресвитером.

Создал училище, обучал молодых людей Слову Божьему, многих иудеев и язычников обратил в христианство. За это в 312 году был брошен в темницу, Там Лукиану предлагали языческую пищу, он отказался и умер от голода.

Приметы 28 октября

снег пошел 28 октября - зима будет затяжной и холодной;

собаки отказываются от еды - к ухудшению погоды;

вдруг появились комары - к теплой зиме;

луна в кругах - скоро начнутся заморозки.

Что нельзя делать в этот день

Христианская церковь сегодня запрещает работать, причем, и в огороде, и дома. Нежелательно физически перетруждаться, если вам нужно сделать что-то трудоемкое - перенесите на другой день. Также 28 октября лучше воздержаться от ссор, конфликтов и обид.

Что можно делать 28 октября

Наши предки в этот день очищали лен от остатков кострики, делали это быстро, чтобы лен не успел наполниться влагой. Существует поверье, что именно в этот день в доме возвращается кикимора и начинает мешать девушкам по хозяйству. Вреда она не приносит, но иногда вы можете ощущать ее присутствие. Считается, что кикимора - это дух умершие дети или те, кто скончался во сне.

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Автор: Кристина Кащавцева