Народный праздник 28 декабря имеет названия Трифонов день, Стефан, заря в рукавицах.

28 декабря христиане отмечают церковный праздник православного монаха Трифона Печенгского. Святого почитают как покровителя моряков. Ему молились жены моряков, чтобы мужья благополучно вернулись.

Наши предки считали, что день становится сильнее потому что солнце побеждает злые силы. Чтобы помочь солнечному свету прогнать зло, на снег высыпали горящие угли. Этот день считается удачным для рыбной ловли и морского промысла.

Что нельзя делать 28 декабря

В этот день нельзя ходить в лес. Нельзя жаловаться на погоду, иначе здоровье будет слабым. 28 декабря нельзя стирать и гладить одежду.

Приметы погоды 28 декабря

Северный ветер дует – к похолоданию.

Если закат красный, то скоро ударят морозы.

Синицы собираются в большие стаи – к морозу и метели.

Какая погода в Трифонов день, таким будет март.

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