Сегодня в народе отмечают Успение Пресвятой Богородицы, а также окончание полевых работ.

28 августа отмечается один из главных православных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. В этот день заканчивается Успенский пост, и разрешается есть мясо и молочную пищу. Считается, что с этой даты начинается бабье лето и длится до середины сентября.

28 августа наши предки отмечали не только Успение, но и окончание полевых работ. В честь этого устраивали большой пир. Каждый человек освящал в церкви напитки и угощения, а затем приносил на праздничный стол. В церкви также святили хлеб и колоски.

Читайте такжеОреховый Спас 2021 - дата праздника, традиции и запреты дняС этого дня начинается пора свадеб и молодежных посиделок. С Успения нужно присмотреть себе жениха, иначе девушка в этом году не выйдет замуж. На Успение принято готовить маринованные огурцы на зиму, а также квашеную капусту и различные компоты. Считается, что приготовленные в этот день заготовки будут особенно вкусными.

Приметы погоды 28 августа

Радуга сегодня означает, что зима будет теплой и затяжной.

Много паутины – к холодной и солнечной зиме.

Вечерний туман сулит дождь.

Хорошая погода сегодня – к холодному и дождливому октябрю.

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Автор: Екатерина Пулатова