Народный праздник 26 сентября получил названия Корнилье, Корнилий, Корнилов день.

26 сентября отмечается церковный праздник римского святого Корнилия. В этот день убирают последние корневые овощи – картошку, морковь, свеклу, хрен. Наши предки считали, что с 26 сентября овощи перестают расти. Из овощей готовили разные блюда. Рожденный 26 сентября человек будет долгожителем.

Главным овощем этого дня считалась редька. Из редьки готовили супы и рагу, а остатки убирали на хранение в погреб. По приметам, если молодожены вместе съедят одну редьку с медом, то всегда будут счастливы. Также для семейного счастья нужно поставить на ужин блюдо с редькой.

Что нельзя делать 26 сентября

Нельзя гадать с зеркалом, иначе случится несчастье. В этот день нельзя жениться и свататься, иначе брак будет несчастливым. Сегодня не следует убираться в доме. После 26 сентября нельзя оставлять овощи в земле. В противном случае они все сгниют.

Приметы погоды 26 сентября

Дождливый день означает, что урожай будет хорошим.

Если все грачи улетели на зимовку, то скоро пойдет снег.

Куры начали линять – к теплой зиме.

С калины уже опадают ягоды – к заморозкам.

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Автор: Екатерина Пулатова