26 сентября народный праздник / фото pixabay.com
26 сентября отмечается церковный праздник римского святого Корнилия. В этот день убирают последние корневые овощи – картошку, морковь, свеклу, хрен. Наши предки считали, что с 26 сентября овощи перестают расти. Из овощей готовили разные блюда. Рожденный 26 сентября человек будет долгожителем.
Главным овощем этого дня считалась редька. Из редьки готовили супы и рагу, а остатки убирали на хранение в погреб. По приметам, если молодожены вместе съедят одну редьку с медом, то всегда будут счастливы. Также для семейного счастья нужно поставить на ужин блюдо с редькой.
Что нельзя делать 26 сентября
- Нельзя гадать с зеркалом, иначе случится несчастье.
- В этот день нельзя жениться и свататься, иначе брак будет несчастливым.
- Сегодня не следует убираться в доме.
- После 26 сентября нельзя оставлять овощи в земле. В противном случае они все сгниют.
Приметы погоды 26 сентября
- Дождливый день означает, что урожай будет хорошим.
- Если все грачи улетели на зимовку, то скоро пойдет снег.
- Куры начали линять – к теплой зиме.
- С калины уже опадают ягоды – к заморозкам.
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