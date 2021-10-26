Народный праздник 26 октября / фото pixabay.com
26 октября отмечается церковный праздник мучеников Карпа и его сестры Агафоники. Также в этот день почитается Иверская икона Божьей Матери. На Агафона наши предки ходили в баню и прогоняли банного духа.
В эту дату читают молитву для излечения от эпилепсии. Также сегодня можно прочитать оберег на ценные вещи. Считается, что 26 октября легко заболеть. В этот день нужно тепло одеваться, беречь ноги и шею.
Что нельзя делать 26 октября
- Нельзя заговаривать с незнакомыми людьми на улице, поскольку под их видом может скрываться злой дух.
- Молодым девушкам нельзя выходить за водой в одиночку.
- Нельзя надевать черную одежду, чтобы не притянуть к себе болезни.
Погодные приметы 26 октября
- Петухи с самого утра поют – к потеплению.
- Тучи на восходе солнца предвещают перемену погоды.
- Если облака красноватые, то скоро будет дождь.
- Облака плывут с юга – к ухудшению погоды.