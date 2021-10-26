Народный праздник 26 октября известен под названиями Карп, Агафонов день, Злата-онучница.

26 октября отмечается церковный праздник мучеников Карпа и его сестры Агафоники. Также в этот день почитается Иверская икона Божьей Матери. На Агафона наши предки ходили в баню и прогоняли банного духа.

В эту дату читают молитву для излечения от эпилепсии. Также сегодня можно прочитать оберег на ценные вещи. Считается, что 26 октября легко заболеть. В этот день нужно тепло одеваться, беречь ноги и шею.

Что нельзя делать 26 октября

Нельзя заговаривать с незнакомыми людьми на улице, поскольку под их видом может скрываться злой дух. Молодым девушкам нельзя выходить за водой в одиночку. Нельзя надевать черную одежду, чтобы не притянуть к себе болезни.

Погодные приметы 26 октября

Петухи с самого утра поют – к потеплению.

Тучи на восходе солнца предвещают перемену погоды.

Если облака красноватые, то скоро будет дождь.

Облака плывут с юга – к ухудшению погоды.

Автор: Екатерина Пулатова