Сегодня отмечается праздник Иверской иконы Божией Матери.

Икона называется Иверской по месту своего явления на Афоне. Другие названия: "Вратарница" и "Привратница". Образ прославился многими чудесами. Существует легенда о том, что впервые эта икона была обнаружена в доме благочестивой вдовы. К ней пришли иконоборцы, чтобы уничтожить святыню. Ударили по ней копьем, из образа потекла кровь. Женщина не позволила отобрать икону, унесла ее к морю и опустила на воду, а образ стоя двинулся по волнам.

Узнайте подробнее о том, что значит образ Иверской иконы Божией Матери и о чем молиться Богородице.

Православный праздник 26 октября - память мучеников Карпа, Папила, Агафодора и Агафоники

Христиане пострадали за Спасителя во времена правления императора Декия в III веке. Карп был епископом, Папила - диаконом, Агафоника - сестрой Папилы, а Агафодор - рабом Карпа и Папилы. Однажды император узнал о том, что Карп и Папила не почитают идолов, призвал святых к себе и уговаривал отказаться от Христа, говоря о том, что религия римлян очень древняя. Епископ и диакон отказались.

Читайте такжеПравославный календарь на октябрь 2021: какие праздники отмечаем во втором месяце осениТогда их привязали к лошадям и заставили бежать. Агафодор видел это и сострадал своим хозяевам. Палачи заметили его и также стали мучить. Во время допроса Папила рассказал, что лечил людей, но не зельями, а молитвой. Император приказал ему вылечить больного, а святой ответил, что если язычники смогут это сделать, то он откажется от Христа. Долго жрецы колдовали над слепым, но не вылечили его. Стоило Папиле совершить крестное знамение и помолиться, как человек сразу прозрел.

Многие, увидев это чудо, отказались от идолопоклонничества и уверовали во Христа. Правитель же еще больше ожесточился и приказал посадить всех святых в раскаленную печь. Но огонь в ней погас, а мученики остались невредимы. Тогда их всех казнили мечом.

Какой праздник 26 октября - день памяти преподобного Никиты Исповедника

Читайте также26 октября: какой сегодня народный праздник и что нельзя делатьНикита жил в конце VIII - начале IX века. Во времена царствования императрицы Ирины и ее сына Никита был дворцовым начальником. Будучи на высоте земного величия, Никита познал бренность мирской жизни и решил постричься в иноки.

Император Михаил позволил ему это сделать, но с условием, что святой будет жить не в пустыне, а в монастыре при столице. Но в тот момент, когда на престол взошел иконоборец Феофил, он изгнал Никиту Исповедника за сопротивление ереси. Святой долго скитался с одного места на другое, умер в глубокой старости.

Приметы 26 октября

холодно в этот день - зима наступит скоро;

шелуха на луке тонкая - зимний период будет теплым, толстая - холодным;

петух кукарекает на по расписанию - погода скоро изменится.

Что сегодня нельзя делать

У наших предков этот день ассоциировался с баней и духами, которые живут там. Поэтому большая часть запретов связана именно с баней. Ни в коем случае нельзя ходить туда в одиночку, после захода солнца или ночью. Также стоит быть осторожными - 26 октября особенно велики шансы, что вас могут обмануть. Старайтесь не носить темную одежду, не планировать никаких дел или поездок и не доверять незнакомцам.

Что можно делать 26 октября

Сегодня православные верующие молятся Иверской иконе Божией Матери об избавлении от недугов, помощи в делах и благополучии для семьи. Этот день получил название "Банник", поэтому славяне издавна 26 октября приводили в порядок баню. Меняли мебель, чистили емкости для воды, делали новые веники. Заходить в баню можно было только, сняв нательный крест, прочитав "Отче наш" три раза и попросив разрешения у банного духа.

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Автор: Кристина Кащавцева