Народный праздник 24 ноября получил названия Федор Студит, Федор Мороз.

Православные отмечают 24 ноября церковный праздник преподобного Федора Студита. Про этот день в народе говорили, что Федор землю студит и вызывает настоящие морозы. К этой дате нужно завершить все сельскохозяйственные работы.

Девушки в этот вечер гадают на своего суженого. Этот день считается удачным для торговли. Многие крестьяне 24 ноября отправляются на рынок и продают домашние товары. В этот день для крепкого здоровья нужно съесть что-то соленое (например, кусочек селедки), или зубчик чеснока.

Что нельзя делать 24 ноября

Нельзя играть свадьбу, иначе брак будет неудачным. Нельзя есть и пить из посуды с трещинами. В этот день нельзя рассказывать свои секреты.

Приметы погоды 24 ноября

Мокрый снег означает, что до декабря еще потеплеет.

Солнечный день – к похолоданию.

Реки покрылись льдом – к Рождеству потеплеет.

Если много звезд на небе, то в следующем году будет много грибов.

Автор: Екатерина Пулатова