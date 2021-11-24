Народный праздник 24 ноября / фото УНИАН, Немеш Янош
Православные отмечают 24 ноября церковный праздник преподобного Федора Студита. Про этот день в народе говорили, что Федор землю студит и вызывает настоящие морозы. К этой дате нужно завершить все сельскохозяйственные работы.
Девушки в этот вечер гадают на своего суженого. Этот день считается удачным для торговли. Многие крестьяне 24 ноября отправляются на рынок и продают домашние товары. В этот день для крепкого здоровья нужно съесть что-то соленое (например, кусочек селедки), или зубчик чеснока.
Что нельзя делать 24 ноября
- Нельзя играть свадьбу, иначе брак будет неудачным.
- Нельзя есть и пить из посуды с трещинами.
- В этот день нельзя рассказывать свои секреты.
Приметы погоды 24 ноября
- Мокрый снег означает, что до декабря еще потеплеет.
- Солнечный день – к похолоданию.
- Реки покрылись льдом – к Рождеству потеплеет.
- Если много звезд на небе, то в следующем году будет много грибов.