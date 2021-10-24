Народный праздник 24 октября известен под названиями Филиппов день, Филиппова канитель.

24 октября христиане отмечают церковный праздник апостола от 70-ти Филиппа. В Филлипов день наши предки молотили зерно на мельнице. Из перемолотого зерна выпекали домашний хлеб и кормили всю семью, чтобы все родные были здоровы.

Наши предки считали, что если рожденному 24 октября мальчику дать имя Филипп, то он проживет очень счастливую жизнь. День считается благоприятным для торговцев и продавцов, а также для фермеров. Сегодня можно совершать крупные покупки.

Что нельзя делать 24 октября

24 октября запрещено разводить костры и играть со спичками. В этот день случается много пожаров. Нельзя переедать в этот день. Если на Филиппа полно в желудке, то потом будет пусто в кошельке. Нельзя ничего одалживать и брать деньги в долг.

Приметы погоды 24 октября

Если домашние животные беспокойно себя ведут, то погода скоро испортится.

Утром снег выпал – к суровой зиме.

Ясное небо предвещает заморозки.

Туман утром – к потеплению.

Автор: Екатерина Пулатова