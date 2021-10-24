Православная церковь сегодня чтит память нескольких святых.

Апостол Филипп - один из 70 апостолов, жил в Кесарии, у него была жена и четверо детей. Сначала он был диаконом - апостолы выбрали семерых святых, которые будут заботиться о вдовах, сиротах, больных и нищих. За свою жизнь много проповедовал в разных городах, бесчисленное количество людей обратил в христианство. Скончался в глубокой старости.

В честь памяти апостола сегодня отмечается народный праздник 24 октября - Филиппов день.

Православный праздник 24 октября - день памяти преподобного Феофана Исповедника

Читайте также24 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьФеофан воспитывался в благочестивой семье, а затем в лавре, поэтому рано стал пресвитером. При императоре Льве Армянине защищал христианскую веру, был иконопочитателем, за что и подвергся пыткам от царя вместе с братом - Феодором Начертанным.

На их лицах вырезали церковные каноны и бросили в темницу. Феодор скончался, а Феофана отправили в ссылку. Вернувшись из заключения, Феофан Исповедник стал епископом Никейским, жил в IX веке.

Приметы 24 октября

утром на Филиппов день пошел снег - зима будет суровой;

птицы кружатся над головой - к добрым известиям;

вороны караются недалеко от жилища - к плохой погоде.

Наши предки верили, что если мальчика, рожденного 24 октября, назвать Филиппом, то он проживет долгую и счастливую жизнь.

Что сегодня нельзя делать

Считается, что в этот день нельзя смотреть на ворон, иначе беды не миновать. Птицы могут наслать проклятье на любого человека, поэтому лучше просто игнорировать их. Так же точно, как и в другие церковные праздники, в Филиппов день нельзя ссориться, сплетничать и обижаться.

Что можно делать 24 октября

У славян в этот день был необычный обряд - люди считали, что на реках лед уже "схватился" и по нему можно пройти. Тот, у кого получится это сделать, внезапно получит много денег.

Девушки на Филиппа должны были заниматься рукоделием, например, вышивать канителью. Канитель - это тонкая нить, которую вытягивают из золотой или серебряной проволоки. Из-за сложностей в производстве этой нити любое тяжелое дело люди прозвали канителью.

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Автор: Кристина Кащавцева