Народный праздник 23 декабря известен под названиями День Мины, Иосаф.

Христиане отмечают церковный праздник 23 декабря в честь христианского мученика и целителя Мины Красноречивого. В Киевской Руси он считался целителем от глазных болезней. Ему молились об остром зрении и избавлении от болезней глаз.

Также наши предки считали, что святой Мина помогает "увидеть" правду и отличить её от лжи. В этот день старались не врать, поскольку опасались, что обман быстро раскроется.

Девушки посвящали эту дату рукоделию. Работать садились у окна, поскольку из-за большого снежного покрова в избе было светло. Незамужние девушки в этот день вышивали свадебный рушник и ткали себе свадебный наряд на будущее.

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Мамы в эту дату проводили обряд для крепкого сна ребенка. Если малыш плохо спал, ворочался и плакал во сне или долго засыпал, над его колыбелью водили кадилом и проговаривали: "Полуношница, приходи в наш дом, ты с кадилом поиграй, спать ребенку не мешай".

Что нельзя делать 23 декабря

В этот день нельзя есть цитрусовые и давать их ребенку. 23 декабря запрещено лгать, распускать сплетни, обманывать других людей и присваивать себе чужие заслуги. По давним приметам, ложь, произнесенная 23 декабря, обязательно раскроется с позором.

Приметы погоды 23 декабря

Если сороки прячутся под крышу или в скворечник, то скоро похолодает.

Белые облака плывут по небу - к морозам, серые - к теплой и мокрой погоде, а если небо голубое, то будут дуть сильные ветра.

Много снега в эту дату выпало - к хорошему урожаю в следующем году.

Ветреная и сухая погода предвещает засушливое лето.

Если сегодня резко похолодало, то весна в этом году будет поздней.

Большую Медведицу ночью отчетливо видно - к сильной метели.

Небо на закате красное или розовое - к похолоданию, если золотое - погода не изменится.

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