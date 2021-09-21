21 сентября церковь отмечает великий церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Божья Мать родилась в семье праведных Анны и Иоакима в городе Назарете. На Руси этот праздник отмечали с торжественными богослужениями. В народе Богоматерь почиталась как заступница женщин и матерей.
21 сентября наши предки отмечали "спожинки" – праздник в честь окончания сбора урожая. Чем больше урожая удалось собрать, тем дольше длилось празднество.
Другая традиция этого дня связана с угощением родственников молодоженами. К новобрачным приходили родные и давали молодым советы. Также в этот день родители жениха и невесты знакомились и общались друг с другом.
Что нельзя делать 21 сентября
- Сегодня нельзя носить старую обувь, чтобы избежать дурного глаза.
- Мужчинам нельзя обижать женщин и ругаться с ними.
- В такой крупный праздник не разрешено работать, убирать, заниматься рукоделием.
- Беременным нельзя спать на грязном постельном белье.
Приметы погоды 21 сентября
- Какая погода сегодня – такой будет вся осень.
- Много паутины на деревьях – к потеплению.
- Утренний иней предвещает похолодание.
- Кроты много ям роют – к ранней зиме.
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