21 сентября народный праздник / фото ua.depositphotos.com

21 сентября церковь отмечает великий церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Божья Мать родилась в семье праведных Анны и Иоакима в городе Назарете. На Руси этот праздник отмечали с торжественными богослужениями. В народе Богоматерь почиталась как заступница женщин и матерей.

21 сентября наши предки отмечали "спожинки" – праздник в честь окончания сбора урожая. Чем больше урожая удалось собрать, тем дольше длилось празднество.

Другая традиция этого дня связана с угощением родственников молодоженами. К новобрачным приходили родные и давали молодым советы. Также в этот день родители жениха и невесты знакомились и общались друг с другом.

Что нельзя делать 21 сентября

  1. Сегодня нельзя носить старую обувь, чтобы избежать дурного глаза.
  2. Мужчинам нельзя обижать женщин и ругаться с ними.
  3. В такой крупный праздник не разрешено работать, убирать, заниматься рукоделием.
  4. Беременным нельзя спать на грязном постельном белье.

Приметы погоды 21 сентября

  • Какая погода сегодня – такой будет вся осень.
  • Много паутины на деревьях – к потеплению.
  • Утренний иней предвещает похолодание.
  • Кроты много ям роют – к ранней зиме.

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Автор: Екатерина Пулатова