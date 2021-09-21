Праздник 21 сентября известен под названиями Рождение Пресвятой Богородицы, Спожинки, Осенины.

21 сентября церковь отмечает великий церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Божья Мать родилась в семье праведных Анны и Иоакима в городе Назарете. На Руси этот праздник отмечали с торжественными богослужениями. В народе Богоматерь почиталась как заступница женщин и матерей.

21 сентября наши предки отмечали "спожинки" – праздник в честь окончания сбора урожая. Чем больше урожая удалось собрать, тем дольше длилось празднество.

Другая традиция этого дня связана с угощением родственников молодоженами. К новобрачным приходили родные и давали молодым советы. Также в этот день родители жениха и невесты знакомились и общались друг с другом.

Что нельзя делать 21 сентября

Сегодня нельзя носить старую обувь, чтобы избежать дурного глаза. Мужчинам нельзя обижать женщин и ругаться с ними. В такой крупный праздник не разрешено работать, убирать, заниматься рукоделием. Беременным нельзя спать на грязном постельном белье.

Приметы погоды 21 сентября

Какая погода сегодня – такой будет вся осень.

Много паутины на деревьях – к потеплению.

Утренний иней предвещает похолодание.

Кроты много ям роют – к ранней зиме.

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Автор: Екатерина Пулатова