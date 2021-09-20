Завтра отмечается один из самых важных праздников у христиан

Согласно преданию, родители Девы Марии были благочестивыми людьми, но детей иметь не могли. Очень страдали от этого, так как в те времена считалось, что бездетные семьи прокляты. Они были ограничены в правах и даже не могли приносить жертвы в храме.

Ранее мы составляли православный календарь на сентябрь, а сегодня расскажем подробно об одном из наиболее значимых праздников.

Рождество Пресвятой Богородицы - кратко о событии

Иоаким - отец Девы Марии - после долгих страданий отправился в пустыню и долго молился Богу о ребенке. К нему явился Ангел и сказал, что просьба его будет выполнена - у них с престарелой женой родится дочь. Иоаким передал эту новость жене, пара обрадовалась и пообещала, что ребенок их будет служить Господу.

Назвали малышку Марией - еврейским именем, которое означает "госпожа". В возрасте трех лет принесли ее в храм, где она и воспитывалась до своего совершеннолетия.

Рождество Пресвятой Богородицы - как празднуют и когда

21 сентября - день, который ознаменовался появлением на свет будущей святой, матери Иисуса Христа. Именно с этого дня начинается цикл религиозных праздников, так как в православии начало года считается не с 1 января, а 1 с сентября. Впервые отмечать праздник начали в V веке. В X веке появились иконы, посвященные Пресвятой Богородице.

Праздник имеет и другие названия: Вторая Пречистая", "Осенины", "Оспожинки".

Рождество Пресвятой Богородицы - традиции праздника

Читайте такжеИменинники 20 сентября: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенкаХозяйки издавна накрывали пышные столы в честь праздника, угощали яствами нищих и нуждающихся. Женщины, которые ждут ребенка, совершали обряды: выходили на гору, чтобы молиться Деве Марии о легких родах, а затем сжигали сплетенные заранее венки - прощались с беспечной юностью. Также было принято умываться речной водой - люди верили, что она обладает целебной силой.

Крестьяне 21 сентября провожали осень - пекли караваи, женщины выходили на реку и водили хороводы вокруг самой старшей по возрасту девушки. Считалось, что такой обряд гарантирует хороший урожай в следующем году.

Рождество Пресвятой Богородицы - что нельзя делать на праздник

Христианская церковь утверждает, Пречистая - нестрогий праздник, поэтому поститься не обязательно - можно позволить себе любимые угощения. Тем не менее, от уборки в доме лучше отказаться. Также не рекомендуется шить, вязать и готовить.

Какие молитвы читают в Рождество Пресвятой Богородицы

В этот день в храмах проводятся богослужения, люди просят у Девы Марии блага и здоровья для своих родных. Особенно важным праздник является для женщин. Те, у кого дети есть, молятся об их счастье, а бездетные просят у Богородицы скорейшей долгожданной беременности.

О, Пресвятая Владычице, Христа Спасителя нашего Богоизбранная Мати, у Бога святыми молитвами испрошенная, Богу посвященная и Богом возлюбленная! Кто Тебе не ублажит или кто не воспоет, Твоего преславного рождества. Рождество бо Твое бысть началом спасения человеков, и мы, седящии во тме согрешений, зрим Тя, Неприступного Света жилище. Сего ради витийствующий язык не может песнословити Тя по достоянию. Паче бо серафим возвысилась еси, Пречистая. Обаче приими от недостойных раб Твоих нынешнее похваление и не отрини мольбы нашея. Твое величие исповедуем, Тебе во умилении припадаем и скорую в заступлении чадолюбивую и благоусердную Матерь дерзновенно просим: умоли Сына Твоего и Бога нашего даровати нам, много согрешающим, искреннее покаяние и благочестное житие, да возможем творити вся Богу угодная и душам нашим полезная. Возненавидим вся злая, укрепляемии Божественною благодатию во благом произволении нашем. Ты непостыдная надежда наша в час смерти, даруй нам христианскую кончину, безбедное шествие на страшных мытарствах воздушных и наследие вечных и неизреченных благ Царствия Небеснаго, да со всеми святыми немолчно исповедуем Твое о нас заступление и да славим единаго Истиннаго Бога, во Святей Троице покланяемаго, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

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Автор: Кристина Кащавцева