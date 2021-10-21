Народный праздник 21 октября получил название Трифон и Пелагия.

Христиане отмечают 21 октября церковный праздник преподобной Пелагии Антиохийской и преподобного Трифона. Наши предки в этот день готовились к предстоящей зиме: утепляли дом, заготавливали дома и чинили зимнюю одежду. Женщины покупали на базаре шубы, пока они ещё не очень дорогие.

21 октября необычным способом готовили соленые огурцы. Закупоренную бочку с огурцами опускали на дно реки, пока она коркой льда не покрылась. Соленья оставляли на всю зиму и доставали весной.

Сегодняшняя дата считается довольно опасной. 21 октября нужно быть осторожными на дороге и тепло одеваться.

Что нельзя делать 21 октября

Девушкам нельзя ходить в лес одним, поскольку злые силы могут навредить. Нельзя сплетничать и рассказывать чужие секреты. В этот день не рекомендуется сажать или пересаживать растения, иначе они быстро погибнут.

Приметы погоды 21 октября

Туман с утра предвещает сухую и ясную погоду.

Облака низко плывут – к сильным морозам.

Если с березы ещё не опали все листья, то снег выпадет поздно.

Ночью видно много звезд – к сухой и теплой погоде.

Автор: Екатерина Пулатова