Народные приметы 21 октября / фото ua.depositphotos.com
Христиане отмечают 21 октября церковный праздник преподобной Пелагии Антиохийской и преподобного Трифона. Наши предки в этот день готовились к предстоящей зиме: утепляли дом, заготавливали дома и чинили зимнюю одежду. Женщины покупали на базаре шубы, пока они ещё не очень дорогие.
21 октября необычным способом готовили соленые огурцы. Закупоренную бочку с огурцами опускали на дно реки, пока она коркой льда не покрылась. Соленья оставляли на всю зиму и доставали весной.
Сегодняшняя дата считается довольно опасной. 21 октября нужно быть осторожными на дороге и тепло одеваться.
Что нельзя делать 21 октября
- Девушкам нельзя ходить в лес одним, поскольку злые силы могут навредить.
- Нельзя сплетничать и рассказывать чужие секреты.
- В этот день не рекомендуется сажать или пересаживать растения, иначе они быстро погибнут.
Приметы погоды 21 октября
- Туман с утра предвещает сухую и ясную погоду.
- Облака низко плывут – к сильным морозам.
- Если с березы ещё не опали все листья, то снег выпадет поздно.
- Ночью видно много звезд – к сухой и теплой погоде.