Христиане отмечают 2 октября церковный праздник мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. Эти святые считаются покровителями пчел и пчеловодов. В этот день собирают мед и готовят улья к зиме. Пасечники устраивают "медовый праздник" и угощают мёдом родных и соседей.
2 октября для здоровья нужно с утра съесть чайную ложку меда на голодный желудок и запить водой. Тогда человек до зимы не заболеет. Растворенный в стакане воды мед пьют при болях в желудке, изжоге, тошноте. Молодежь в эту дату устраивала Трофимовские вечерки – гуляния, на которых искали себе пару.
2 октября – последний день в году, когда ещё можно собирать лесные грибы.
Что нельзя делать 2 октября
- Нельзя ничего одалживать, особенно соль.
- Нельзя ревновать любимого человека, иначе скоро расстанетесь.
- Одиноким людям нельзя сидеть дома весь день, иначе они никогда не найдут пару.
- 2 октября нельзя пользоваться острыми и режущими предметами.
Приметы погоды 2 октября
- Много желудей – к хорошему урожаю пшеницы следующим летом.
Журавли высоко летят – к теплой осени.
Утренний туман сулит теплую осень.
Гром в этот день означает, что зимой не будет снега.
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