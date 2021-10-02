Народный праздник 2 октября получил названия Трофимовы вечерки; Трофим, Зосим и Савватий.

Христиане отмечают 2 октября церковный праздник мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. Эти святые считаются покровителями пчел и пчеловодов. В этот день собирают мед и готовят улья к зиме. Пасечники устраивают "медовый праздник" и угощают мёдом родных и соседей.

2 октября для здоровья нужно с утра съесть чайную ложку меда на голодный желудок и запить водой. Тогда человек до зимы не заболеет. Растворенный в стакане воды мед пьют при болях в желудке, изжоге, тошноте. Молодежь в эту дату устраивала Трофимовские вечерки – гуляния, на которых искали себе пару.

2 октября – последний день в году, когда ещё можно собирать лесные грибы.

Что нельзя делать 2 октября

Нельзя ничего одалживать, особенно соль. Нельзя ревновать любимого человека, иначе скоро расстанетесь. Одиноким людям нельзя сидеть дома весь день, иначе они никогда не найдут пару. 2 октября нельзя пользоваться острыми и режущими предметами.

Приметы погоды 2 октября

Много желудей – к хорошему урожаю пшеницы следующим летом.

Журавли высоко летят – к теплой осени.

Утренний туман сулит теплую осень.

Гром в этот день означает, что зимой не будет снега.

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Автор: Екатерина Пулатова