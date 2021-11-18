Народный праздник 18 ноября получил в народе названия День Млечности, Галактион, Иона.

Христиане отмечают 18 ноября церковный праздник святого Ионы, русского архиепископа. Это последний день когда можно собирать редьку. Редьку использовали как намазку на хлеб или лекарство от простуды.

Святому Ионе девушки молились об удачном замужестве. В этот день девицы собирались вечером на посиделки и гадали на суженых. 18 ноября нужно провести уборку в доме. Тогда семья обретет счастье. Особенно важно вымыть окна.

Что нельзя делать 18 ноября

Нельзя покупать мебель и технику, иначе покупки долго не прослужат. Нельзя подбирать с земли монеты. В такую дату не стоит принимать важные решения и начинать новые дела.

Приметы погоды 18 ноября

Много инея утром – к потеплению.

Северный ветер сулит похолодание.

Много снега выпало – к снежной зиме.

Автор: Екатерина Пулатова