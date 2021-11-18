Сегодня православные верующие чтут память трех святых.

Иона родился в Новгороде, был воспитан чужими людьми после смерти родителей. По достижении зрелого возраста, Иона поселился в пустыне, где его назначили игуменом. В 1458 году его избрали в епископы за то, что он одинаково хорошо относился ко всем и людям и помогал им, вне зависимости от социального положения.

Однажды Иона уберег князя Василия, который приехал в Новгород, чтобы поклониться святым местам. Горожане хотели убить его, но епископ переубедил народ. Святитель Иона пользовался уважением у многих князей, при нем не было войн и распрей. Когда началась эпидемия, крестный ход, совершенный Ионой, помог устранить ее. Скончался Иона в глубокой старости.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 18 ноября - день Ионы.

Православный праздник 18 ноября - день памяти мучеников Галактиона и Епистимы

Читайте такжеИменины 18 ноября: кого поздравить с именинами и какое выбрать имя для ребенкаГалактион и Епистима были женихом и невестой. После того, как их обручили, родители девушки удивлялись, почему Галактион не желает близости со своей женой. Он отвечал, что так будет, пока Епистима не обратится в христианство. Девушка послушала супруга и крестилась.

Также Епистима осталась девой, чтобы сохранить себя ради Господа. Влюбленные раздали все свое имение и поселились в монастыре. Когда правитель Декий устроил гонение на христиан, Галактион и Епистима попали к нему на суд. Их раздели и стали мучить, но девушка не желала быть обнаженной.

Она молилась о том, чтобы палачи ослепли - Христос услышал ее. Затем мучители начали просить об исцелении, Спаситель вылечил их, тогда многие из язычников уверовали в Бога. Но правитель не поддался - продолжал мучить святых, оттого они и скончались.

Приметы 18 ноября

снегопад сегодня - зима будет снежной и холодной;

появился иней на ветках - к долгому зимнему периоду;

обнаружили под порогом чужой веник - на вас навели порчу;

северный ветер при низкой температуре - к похолоданию.

Что сегодня нельзя делать

Согласно поверьям, в этот день лучше не заключать важных сделок и не принимать серьезных решений - ничего из задуманного не осуществится. Наши предки верили, что дьявол может украсть вашу подпись, поэтому 18 ноября лучше на документах не расписываться.

Что можно делать 18 ноября

В древние времена девушки совершали разные обряды, чтобы привлечь суженого. Они бросали на землю монетки и говорили:

Мелочь рассыпаю, в свой дом женихов зазываю. Много монеток на земле, не будет отбоя от женихов мне.

Верили, что такой ритуал поможет скорее встретить мужа.

Кроме того, сегодня можно погадать на будущего жениха. Для этого нужно глубокой ночью сесть у окна и сказать: "Суженый-ряженый, мимо окна проезжай". Если проедет машина или пройдет человек, значит, супруг попадется богатый и щедрый. Если же никого за окном не будет, значит, жить вам с бедным человеком.

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Автор: Кристина Кащавцева