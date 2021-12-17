Народный праздник 18 декабря имеет названия Савва Освященный, Саввин день.

18 декабря церковь отмечает православный праздник святого Саввы, палестинского монаха, который исцелял людей и наставлял на путь истинный. На Саввин день нельзя ходить в гости – лучше всего провести эту дату дома с родными.

Женщины в этот день молились святому Савве об исцелении бесплодия. Женщинам в этот день не следует работать по дому, чтобы не было проблем со здоровьем. По примете, если 18 декабря кто-то из семьи умрет, то в течение года смерть заберет ещё кого-то.

18 декабря считается очень удачным днем для сватанья, свадьбы и любых любовных дел. Кто посвятит день романтическим делам, тот всегда будет счастлив со своей второй половинкой.

Что нельзя делать в День Саввы Освященного

Женщинам нельзя работать, иначе могут быть проблемы со здоровьем. Не стоит ходить в гости. Лучше провести этот день дома. Женщинам нельзя работать по дому и заниматься рукоделием. Беременным женщинам нельзя мыть голову, чтобы не было беды с ребенком. Запрещено ругаться при детях и животных, особенно при лошадях.

Приметы погоды 18 декабря

Морозный день предвещает оттепель.

Если дым поднимается вверх, то будет мороз, стелется над землей – к снегопаду, развивается в разные стороны – к сильному ветру.

Снегири громко поют – к сильной вьюге и метели.

Если окна запотели, то скоро потеплеет.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова