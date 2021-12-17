18 декабря церковь отмечает православный праздник святого Саввы, палестинского монаха, который исцелял людей и наставлял на путь истинный. На Саввин день нельзя ходить в гости – лучше всего провести эту дату дома с родными.
Женщины в этот день молились святому Савве об исцелении бесплодия. Женщинам в этот день не следует работать по дому, чтобы не было проблем со здоровьем. По примете, если 18 декабря кто-то из семьи умрет, то в течение года смерть заберет ещё кого-то.
18 декабря считается очень удачным днем для сватанья, свадьбы и любых любовных дел. Кто посвятит день романтическим делам, тот всегда будет счастлив со своей второй половинкой.
Что нельзя делать в День Саввы Освященного
- Женщинам нельзя работать, иначе могут быть проблемы со здоровьем.
- Не стоит ходить в гости. Лучше провести этот день дома.
- Женщинам нельзя работать по дому и заниматься рукоделием.
- Беременным женщинам нельзя мыть голову, чтобы не было беды с ребенком.
- Запрещено ругаться при детях и животных, особенно при лошадях.
Приметы погоды 18 декабря
- Морозный день предвещает оттепель.
- Если дым поднимается вверх, то будет мороз, стелется над землей – к снегопаду, развивается в разные стороны – к сильному ветру.
- Снегири громко поют – к сильной вьюге и метели.
- Если окна запотели, то скоро потеплеет.
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