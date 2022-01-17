Народный праздник 17 января / фото УНИАН
17 января православные отмечают церковный праздник преподобного Феоктиста и мученика Зосимы. Святого Зосиму считают покровителем пчеловодов. В этот день обязательно нужно съесть ложку меда, чтобы пчелы много меда давали и здоровье было крепким.
В эту дату наши предки готовили различные блюда из меда, такие как ириски или медовые пряники. Девушки в этот день гадают на судьбу и суженого. Святки уже подходят к концу.
Наши предки думали, что злые силы в эту дату приходят на землю, чтобы натворить побольше бед. Чтобы прогнать черта, один из мужчин в селе надевал вывернутую шубу. Затем в деревне жгли большой костер и перепрыгивали через него.
Что нельзя делать 17 января
- Нельзя никому рассказывать плохой сон, который сегодня приснился, иначе он сбудется.
- Не стоит отправляться в далекую дорогу и путешествовать.
- Неудачный день для рыбалки и любых огородных работ.
Приметы погоды 17 января
- Нет облаков на небе - к долгим и лютым морозам.
- Закат красного цвета - к сильному ветру.
- Если утром туман, то в этом году будет хороший урожай зерна.
- Полная луна 17 января сулит большие половодья весной.