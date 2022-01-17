Народный праздник 17 января имеет названия Феоктистов день, Зосима, Зосима-пчельник..

17 января православные отмечают церковный праздник преподобного Феоктиста и мученика Зосимы. Святого Зосиму считают покровителем пчеловодов. В этот день обязательно нужно съесть ложку меда, чтобы пчелы много меда давали и здоровье было крепким.

В эту дату наши предки готовили различные блюда из меда, такие как ириски или медовые пряники. Девушки в этот день гадают на судьбу и суженого. Святки уже подходят к концу.

Наши предки думали, что злые силы в эту дату приходят на землю, чтобы натворить побольше бед. Чтобы прогнать черта, один из мужчин в селе надевал вывернутую шубу. Затем в деревне жгли большой костер и перепрыгивали через него.

Что нельзя делать 17 января

Нельзя никому рассказывать плохой сон, который сегодня приснился, иначе он сбудется. Не стоит отправляться в далекую дорогу и путешествовать. Неудачный день для рыбалки и любых огородных работ.

Приметы погоды 17 января

Нет облаков на небе - к долгим и лютым морозам.

Закат красного цвета - к сильному ветру.

Если утром туман, то в этом году будет хороший урожай зерна.

Полная луна 17 января сулит большие половодья весной.

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