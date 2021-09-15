15 сентября народный праздник / фото ua.depositphotos.com
15 сентября православные отмечают церковный праздник мученика Маманта, матери его Руфины и отца Федота. Святой Мамант считался покровителем коз и овец. Крестьяне в этот день тщательно убирали хлев, утепляли его перед предстоящими холодами. На пастбище животных выгоняли только днем, а утром и вечером оставляли в хлеву.
На Руси 15 сентября начинались армейская служба, куда забирали молодых мужчин. Новобранцев провожали всей деревней и громко оплакивали. Также 15 сентября начинали копать позднюю картошку. День считается удачным для свадеб и свиданий.
Что нельзя делать 15 сентября
- В этот день нельзя ходить на рынок – могут обсчитать или обокрасть.
- Нельзя надевать яркую одежду, чтобы не привлечь внимание злых сил.
- Нельзя обижать и ругать животных.
Приметы погоды 15 сентября
- Если сегодня нет ветра – осень теплой будет.
- Облака низко плывут – к непогоде.
- Ясный, но холодный день обещает скорые дожди.
- Солнце на закате красного цвета – к морозу, желтого – к потеплению.
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