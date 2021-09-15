В этот день нужно внимательно следить за домашним скотом.

15 сентября православные отмечают церковный праздник мученика Маманта, матери его Руфины и отца Федота. Святой Мамант считался покровителем коз и овец. Крестьяне в этот день тщательно убирали хлев, утепляли его перед предстоящими холодами. На пастбище животных выгоняли только днем, а утром и вечером оставляли в хлеву.

На Руси 15 сентября начинались армейская служба, куда забирали молодых мужчин. Новобранцев провожали всей деревней и громко оплакивали. Также 15 сентября начинали копать позднюю картошку. День считается удачным для свадеб и свиданий.

Что нельзя делать 15 сентября

В этот день нельзя ходить на рынок – могут обсчитать или обокрасть. Нельзя надевать яркую одежду, чтобы не привлечь внимание злых сил. Нельзя обижать и ругать животных.

Приметы погоды 15 сентября

Если сегодня нет ветра – осень теплой будет.

Облака низко плывут – к непогоде.

Ясный, но холодный день обещает скорые дожди.

Солнце на закате красного цвета – к морозу, желтого – к потеплению.

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Автор: Екатерина Пулатова