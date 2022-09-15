Что можно делать 15 сентября, а какие действия строго запрещены православным - узнайте в материале УНИАН.

Феодот и Руфина жили в Риме. Семья вела благочестивую жизнь, исповедовала христианство. Поэтому, когда в III веке начались гонения на христиан, Феодоту и Руфине пришлось скрывать свою веру. Вскоре язычники узнали об этом, доложили императору и по его приказу Феодота заключили в темницу. Руфина последовала за ним, преждевременно родила сына и скончалась вслед за мужем, веруя в то, что Господь убережет их от страданий, забрав к себе раньше срока.

Новорожденного взяла к себе на воспитание бездетная дева Аммия и назвала его Мамантом. Он также верил во Спасителя, проповедуя это другим детям. Правитель узнал об этом и пытался переубедить мальчика. Сначала хитростью и уговорами, а затем - пытками, но Мамант был непреклонен.

Господь послал к нему Ангела и приказал жить на горе в одиночестве. Там мальчик провел много времени, общаясь с дикими зверями, а не с идолопоклонниками. Однажды пришли за ним воины, отвели к императору. Тот пытался выяснить, как и чем Мамант укрощает зверей, а тот говорил, что все его умения - это вера в Иисуса Христа. Погиб Мамант от удара трезубцем, который нанес языческих жрец.

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В честь этого святого в миру до сих пор отмечается народный праздник 15 сентября - Мамонтий-овчарник.

Праздник 15 сентября - день памяти праведного Иоанна Постника

Родители Иоанна хотели, чтобы сын был ремесленником, но с самого детства мальчик стремился к подвижнической жизни. Однажды Константинопольский патриарх узнал о подвигах христианина и поставил его диаконом, а затем - постником, за долгие труды и страдания во имя Христа.

Когда патриарх скончался, Иоанна избрали вместо него, но юноша не хотел принимать такого высокого звания и надумал бежать. И сделал бы это, если бы не страшное видение, которое дал ему Господь.

Став патриархом, Иоанн возлюбил бедных, да так, что после его смерти остались от него лишь ветхие одежды. За свою жизнь совершил много подвигов и чудес, а умер в глубокой старости.

Приметы 15 сентября

солнечный день - осень будет теплой;

закат красного цвета - скоро ударят морозы;

облака низко - ждите непогоды.

Что сегодня нельзя делать

В этот день запрещено плохо обращаться с животными, жаловаться на судьбу и совершать крупные необдуманные траты.

Сны в этот день могут быть тяжелыми, но они становятся отражением борьбы внутри вас.

Что можно делать 15 сентября

Идеальный день, для того, чтобы выбраться всей семьей на дачу и копать там картошку. Кроме того, сегодня можно ходить в гости и приносить с собой блюда из молочных продуктов.

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