Народный праздник 15 ноября имеет названия Акиндин и Пигасий, Житницы, Маркиан и Леопольд.

15 ноября отмечается церковный праздник Акиндина и Пигасия. Народное название праздника - Житницы. В этот день готовили орехи и другие припасы на зиму, убирались в погребе.

Наши предки посвящали 15 ноября огню. В эту дату разжигали большой огонь в печи или костер на улице. Возле огня собирались все члены семьи и рассказывали истории, загадывали желание. Наши предки в этот день мололи зерно, лен, пшеницу. Амбар с зерном окропляли святой водой, чтобы защитить урожай.

Что нельзя делать 15 ноября

В этот день случается много пожаров. Нельзя оставлять огонь без присмотра. Нельзя чтобы на человека держали обиду, иначе он будет несчастным. Сегодня нужно попросить прощения у всех, кого вы обидели. Нельзя покупать посуду и кухонную утварь сегодня.

Приметы погоды 15 ноября

Пасмурный день сулит скорое потепление.

Облака плывут против ветра – к снегопаду.

Снегири поют – к заморозкам.

Автор: Екатерина Пулатова