Народный праздник 15 ноября / фото УНИАН
15 ноября отмечается церковный праздник Акиндина и Пигасия. Народное название праздника - Житницы. В этот день готовили орехи и другие припасы на зиму, убирались в погребе.
Наши предки посвящали 15 ноября огню. В эту дату разжигали большой огонь в печи или костер на улице. Возле огня собирались все члены семьи и рассказывали истории, загадывали желание. Наши предки в этот день мололи зерно, лен, пшеницу. Амбар с зерном окропляли святой водой, чтобы защитить урожай.
Что нельзя делать 15 ноября
- В этот день случается много пожаров. Нельзя оставлять огонь без присмотра.
- Нельзя чтобы на человека держали обиду, иначе он будет несчастным. Сегодня нужно попросить прощения у всех, кого вы обидели.
- Нельзя покупать посуду и кухонную утварь сегодня.
Приметы погоды 15 ноября
- Пасмурный день сулит скорое потепление.
- Облака плывут против ветра – к снегопаду.
- Снегири поют – к заморозкам.