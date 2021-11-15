Какой церковный праздник сегодня отмечают верующие - читайте на УНИАН.

Преподобный Маркиан жил близ города Кира и подвизался там в маленькой хижине. Вскоре о святом услышали люди и стали приходить к нему за помощью или советом. Маркиан устроил небольшую обитель и стал обучать желающих быть ближе к Господу. Согласно легендам, у Маркиана был дар чудотворения и, когда он по ночам читал молитвы, ему светил небесный огонь.

Православный праздник 15 ноября - день памяти святых мучеников

Читайте также15 ноября: народный праздник и традиции, главные запреты дняМученики Акиндин, Пигасий, Аффоний, Елпидифор и Анемподист с дружиной пострадали при царе Сапоре в IV веке. Все они верили во Христа и не соглашались отказываться от своей веры.

Язычники долго мучили их, пытались сжигать в печи, но православные оставались невредимыми. Царь приказал убить мечом всех христиан, в общей сложности тогда было убито более 7 тысяч человек.

Приметы 15 ноября

пошел снег в этот день - зима будет морозной и снежной;

аисты летают над крышей дома - к теплым дням;

пасмурная погода и сырость - в скором времени станет тепло;

сильный дождь 15 ноября - зима будет очень холодной.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день лучше не отправляться в дальние поездки, а оставаться дома с семьей. Ссориться и обижаться тоже нельзя. Вообще, 15 ноября - не самый удачный день для встреч и общения с кем-либо, лучше от посторонних людей держаться подальше. Так же точно нежелательно и отдавать долги.

Что можно делать 15 ноября

Издавна с середины ноября славяне уже переставали работать в поле. Это значило, что можно больше времени уделять домашним делам. 15 ноября - удачный день, чтобы сделать дома генеральную уборку, помыть полы, постирать вещи. Можно заняться рукоделием.

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Автор: Кристина Кащавцева