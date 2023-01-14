Народный праздник 14 января известен под названиями Васильев день, Старый Новый год, свиной праздник.

Христиане отмечают церковный праздник 14 января в честь святителя Василия Великого. Эту дату называют День Василия 2023. Ранее в этот день наступало 1 января, но после смены календарей Васильев день переместился на 13 дней вперед. Вот почему сегодняшний день называют Старый Новый год 2023.

Украинцы имеют много традиций на Старый Новый год. В этот праздник были популярны посевалки на Старый Новый год. С этими песнями ходили по домам, желали здоровья хозяевам и просили угощения. Посевальное зерно не выбрасывали, а давали курам. Посевать раньше ходили мальчики и мужчины, хотя в наше время к ним иногда присоединяются девочки.

Хозяйки в этот день пекли печенье в форме домашнего скота - овечек, коз и поросят. Молодежь, особенно незамужние девушки, любили в эту ночь гадать на будущее и на суженых.

Видео дня

На Старый Новый год принято готовить блюда из свинины. Наши предки считали, что если в эту дату накрыть богатый стол, то весь год будет сытым и благополучным. Часто на Старый Новый год готовили домашнюю колбасу и кровянку. Обязательно на столе щедрая кутья. Первым пробовал блюда мужчина-глава семьи, а затем он раздавал другим людям за столом куски мяса.

Что нельзя делать 14 января

Если первой сегодня в дом зайдет женщина, а не мужчина, то это раньше считалось плохой приметой.

В этот день категорически нельзя ругаться матом и ссориться за праздничным столом, иначе отношения между родными испортятся.

Нельзя занимать деньги в долг и брать кредиты.

Нельзя отказывать в помощи сегодня.

Приметы погоды 14 января

Много звёзд на ночном небе - к хорошему урожаю ягод в этом году.

Вьюга и метель в эту дату предвещают холодное, но плодородное лето.

Если 14 января три дня подряд стоят морозы, то весь январь будет морозным и снежным.

Гололед сегодня сулит позднюю весну.

Если весь день продолжается снегопад, то снег пролежит до Пасхи.

Вас также могут заинтересовать новости: