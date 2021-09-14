Этот день в народе известен как Семенов день, Новолетие, Славянский Новый год.

14 сентября христине отмечают церковный праздник святого Симеона. 14 сентября – это 1 сентября по старому стилю, начало осени. Эта дата получила название Новолетие или Славянский Новый год. С середины XVII века и до 1700 года на Руси 1 сентября отмечали новый год. Считалось, что год начинается осенью, с окончанием земледельческих работ.

С этой даты начинается Бабье лето. Осень всё сильнее напоминает о себе: утром становится холодно, а вечером раньше темнеет. Наши предки совершали в этот день "осенины" – первую встречу осени. День отмечали хороводами и ярмарками.

14 сентября – благоприятный день для новоселья или переезда. Особенно хорош этот день для молодоженов, которые съезжают от родителей. Считается, что в новом доме жильцов ждет счастье.

Что нельзя делать 14 сентября

14 сентября нельзя оставлять на ночь зажжённый огонь или включенный свет. Нельзя подметать пол. День неблагоприятен для дальней дороги.

Приметы погоды 14 сентября

Теплый день сулит теплую и позднюю зиму.

Какой сегодня погода будет, такой будет и вся осень.

Южный ветер дует – к теплой зиме с мокрым снегом.

Гуси улетают на юг – к ранней зиме.

Много паутины – осень будет затяжной.

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Автор: Екатерина Пулатова