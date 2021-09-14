14 сентября христине отмечают церковный праздник святого Симеона. 14 сентября – это 1 сентября по старому стилю, начало осени. Эта дата получила название Новолетие или Славянский Новый год. С середины XVII века и до 1700 года на Руси 1 сентября отмечали новый год. Считалось, что год начинается осенью, с окончанием земледельческих работ.
С этой даты начинается Бабье лето. Осень всё сильнее напоминает о себе: утром становится холодно, а вечером раньше темнеет. Наши предки совершали в этот день "осенины" – первую встречу осени. День отмечали хороводами и ярмарками.
14 сентября – благоприятный день для новоселья или переезда. Особенно хорош этот день для молодоженов, которые съезжают от родителей. Считается, что в новом доме жильцов ждет счастье.
Что нельзя делать 14 сентября
- 14 сентября нельзя оставлять на ночь зажжённый огонь или включенный свет.
- Нельзя подметать пол.
- День неблагоприятен для дальней дороги.
Приметы погоды 14 сентября
- Теплый день сулит теплую и позднюю зиму.
- Какой сегодня погода будет, такой будет и вся осень.
- Южный ветер дует – к теплой зиме с мокрым снегом.
- Гуси улетают на юг – к ранней зиме.
- Много паутины – осень будет затяжной.
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