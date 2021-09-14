В этот день верующие отмечают три важных православных праздника

14 сентября в народе отмечается Новолетие - славянский Новый Год. С этой даты православный календарь отсчитывает новый церковный год. Издавна на Руси в этот день соблюдались многие традиции. Об этом мы подробно рассказывали в другой статье - как отмечают Новолетие 2021.

Также сегодня отмечают народный праздник 14 сентября - Семенов день.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти Симеона Столпника

Симеон с самого детства интересовался Священным Писанием, часто бывал в храме. В 18 лет принял монашеский постриг, соблюдал пост и прославился многими подвигами. Вскоре к Симеону начали приходить люди за утешением, помощью или молитвой.

Читайте также14 сентября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьРешив удалиться от людей, Симеон возвел столп и на нем построил хижину, где много времени проводил в молитве. Он был первым, кто изобрел такой способ отшельничества и многие верующие позже последовали его примеру.

Симеон вел благочестивую жизнь, проповедовал христианство, боролся с еретиками, учил людей быть смиренными и любить друг друга. Скончался, когда ему было более 100 лет.

Праздник 14 сентября - день памяти праведного Иисуса Навина

Иисус Навин происходил из колена Ефремова, был вождем еврейского народа после Моисея. Именно благодаря ему евреи пересекли реку Иордан и попали на землю обетованную - Хаананскую. Получив землю, Иисус разделил ее между двенадцатью коленами народа еврейского. Умирая, заклинал верующих чтить господа и не предавать свою веру.

Приметы 14 сентября

птицы улетели на юг - осень будет затяжная;

ветви ели склонились низко к земле - будут заморозки;

чайки кружатся над головой - к теплым дням;

мухи больно кусаются - к ненастью.

Что сегодня нельзя делать

В этот день не рекомендуется путешествовать - поездка может обернуться проблемами с финансами или здоровьем. Убирая в квартире, не подметайте пол - можете вымести удачу, любовь и деньги. Объедки со стола лучше отдать нуждающимся, а не выбрасывать.

Сегодня, как в любой другой церковный праздник, нельзя сквернословить, ругаться, завидовать и предаваться грехам.

Что можно делать 14 сентября

Так как 14 сентября начинается Новолетие, то этот период - наиболее удачный для переезда в новый дом, заключения сделок или начала чего-то принципиально нового для вас. В народе верили, что с 14 сентября по 28 ноября можно выходить замуж - пара проживет долго и счастливо.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева