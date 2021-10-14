14 октября христиане отмечают церковный праздник Покрову Пресвятой Богородицы. Этот праздник очень почитают и любят в народе. Традиционно этот праздник широко отмечался запорожскими казаками, поэтому Покрова имеет особый смысл для украинцев.
На Руси богородицу считали покровительницей материнства и земледелия. К этому дню старались полностью закончить полевые работы и собрать все фрукты и орехи. В эту дату мужчины заготавливали дрова на зиму, а женщины чинили шубы.
Праздничное меню на Покрову традиционно включает блины, домашний хлеб, запеченные яблоки. С Покровы начиналась пора свадеб. Юноши дарили избранницам подарки и угощения, чтобы задобрить девушек. Незамужние женщины могут прочитать молитву на Покров о замужестве.
Что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы
- Нельзя бить и ругать детей, иначе Богородица рассердится.
- Нельзя работать по дому.
- В этот день нельзя давать и брать в долг деньги, оформлять кредиты.
Приметы погоды 14 октября
- Какая погода на Покров – такой и зима будет.
- Восточный или северный ветер дуют к холодной зиме, а южный – к теплой.
- Первый снег на Покрову сулит снежное Рождество.
- Дождливый день – к ненастной осени.