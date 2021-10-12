14 октября женщины произносят молитву на Покров Пресвятой Богородицы и просят у Богоматери удачного замужества.

В четверг, 14 октября 2021 года, христиане отметят Покров Пресвятой Богородицы. Этот великий православный праздник богат традициями и приметами. На Покрову принято посещать богослужение и молиться. Считается, что Богородица слышит все обращенные к ней молитвы.

Икона Пресвятой Богородице: о чем молятся

14 октября можно прочесть молитву у иконы Богородицы. Лучше всего помолиться иконе Покровы, но подойдет и любая другая икона Божьей Матери. Женатые пары в Покров молятся о счастье и благополучии брака, а одинокие женщины и вдовы просят замужества.

Молитва на Покров Богородицы о замужестве

Читать молитву нужно перед иконой Богородицы с зажженной свечой.

Читайте такжеВыходные дни октября 2021: когда отмечаем праздники и сколько будем отдыхатьО, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойной слуги Твоей, и вознеси ее ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив он будет просьбам нашим. Прибегаю к Тебе как к Заступнице нашей: услышь нас, молящихся Тебе, покрой нас покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам любви да согласие, детям послушания, обиженным терпения, скорбящим благодушия, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.

Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне супруга честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли Тебя и милосердного Бога: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на Покров Богородицы о защите

Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем.

Автор: Екатерина Пулатова