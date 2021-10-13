Церковный праздник 13 октября в народе известен под названиями Григорьев день, Григорий Соломенный.

Сегодня, 13 октября, христиане отмечают церковный праздник двух святых Григориев. Завтра отмечается Покров Пресвятой Богородицы. По народным верованиям, день перед Покровой очень опасный и сложный. В эту дату на землю выползают лешие и пугают людей. Они так громко воют, что перекрикивают ветер.

Чтобы в этот день уберечься от порчи и беды, нужно сжечь старую набивку матраса и набить новую. А чтобы ноги болезнь не сводила – сжигают старую обувь. Существует также обряд для здоровья маленьких детей: для этого их на пороге дома обливают водой из решета.

Что нельзя делать 13 октября

Нельзя приглашать в гости малознакомых людей или ходить в гости к ним. В доме должны находиться только самые близкие. Нельзя лениться, чтоб не прогневать святого Григория. Запрещено принимать подарки от посторонних, поскольку они могут быть прокляты.

Приметы погоды 13 октября

Снегопад сегодня сулит позднюю зиму.

Иней на окнах – к сухой осени.

Если журавли отлетели, то зима будет ранняя и холодная.

Автор: Екатерина Пулатова