13 октября какой сегодня праздник / фото pixabay.com

Сегодня, 13 октября, христиане отмечают церковный праздник двух святых Григориев. Завтра отмечается Покров Пресвятой Богородицы. По народным верованиям, день перед Покровой очень опасный и сложный. В эту дату на землю выползают лешие и пугают людей. Они так громко воют, что перекрикивают ветер.

Чтобы в этот день уберечься от порчи и беды, нужно сжечь старую набивку матраса и набить новую. А чтобы ноги болезнь не сводила – сжигают старую обувь. Существует также обряд для здоровья маленьких детей: для этого их на пороге дома обливают водой из решета.

Что нельзя делать 13 октября

  1. Нельзя приглашать в гости малознакомых людей или ходить в гости к ним. В доме должны находиться только самые близкие.
  2. Нельзя лениться, чтоб не прогневать святого Григория.
  3. Запрещено принимать подарки от посторонних, поскольку они могут быть прокляты.

Приметы погоды 13 октября

  • Снегопад сегодня сулит позднюю зиму.
  • Иней на окнах – к сухой осени.

  • Если журавли отлетели, то зима будет ранняя и холодная.

Автор: Екатерина Пулатова