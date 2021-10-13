13 октября какой сегодня праздник / фото pixabay.com
Сегодня, 13 октября, христиане отмечают церковный праздник двух святых Григориев. Завтра отмечается Покров Пресвятой Богородицы. По народным верованиям, день перед Покровой очень опасный и сложный. В эту дату на землю выползают лешие и пугают людей. Они так громко воют, что перекрикивают ветер.
Чтобы в этот день уберечься от порчи и беды, нужно сжечь старую набивку матраса и набить новую. А чтобы ноги болезнь не сводила – сжигают старую обувь. Существует также обряд для здоровья маленьких детей: для этого их на пороге дома обливают водой из решета.
Что нельзя делать 13 октября
- Нельзя приглашать в гости малознакомых людей или ходить в гости к ним. В доме должны находиться только самые близкие.
- Нельзя лениться, чтоб не прогневать святого Григория.
- Запрещено принимать подарки от посторонних, поскольку они могут быть прокляты.
Приметы погоды 13 октября
- Снегопад сегодня сулит позднюю зиму.
- Иней на окнах – к сухой осени.
Если журавли отлетели, то зима будет ранняя и холодная.