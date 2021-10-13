В этот день христианская церковь чтит память нескольких святых.

Святитель Михаил был первым Киевским митрополитом. В 988 году был прислан в Корсунь для крещения князя Владимира. Было это во времена царствования императоров Василия II и Константина VIII Порфирородных.

Из города Корсунь он прибыл в Киев для обращения киевлян в христианскую веру. Ходил с проповедями, основывал училища, уничтожал идолов и делал всё, что мог, ради веры.

Сегодня также отмечается народный праздник 13 октября - Григорьев день.

Православный праздник 13 октября - день памяти священномученика Григория

Читайте также13 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьГригорий происходил из Парфии, был объединен родством с персидскими и армянскими царями. Состоял на службе у царя Тиридата. Однажды правитель узнал, что Григорий исповедует христианство, подверг его страшным мукам и бросил в ров.

Там святой провел 14 лет, не умереть с голоду ему помогла женщина, которая бросала в ров хлеб. Царь Тиридат заболел и потерял рассудок, тогда Григория достали из рва, он вылечил правителя и крестил его. Был поставлен во епископы Армении. Обратил ко Христу многих идолопоклонников не только из той страны, но и из соседних племен. Скончался в первой половине IV века.

Какой праздник 13 октября - преставление преподобного Григория Вологодского

Григорий был дворянского рода, после смерти родителей раздал все имущество нищим и поступил в монастырь близ Галичского озера. Многие приходили к нему за советом и назиданием. Князь попросил Григория быть настоятелем его детей.

Григория тяготила слава, поэтому он уехал в Ростов, а потом в Вологодские леса. В 1426 основал обитель, принимал участие не только в делах духовных, но и государственных, переписывал книги. Скончался в 1442 году.

Приметы 13 октября

увидеть мороз на окнах - к приходу гостей;

падает сухой снег - следующее лето будет урожайным;

аисты улетели в теплые края - приближаются морозы.

Что сегодня нельзя делать

В этот день наши предки не ходили в лес и на природу - боялись гнева злых духов. Считалось, что они могут напасть и причинить вред человеку. 13 октября лучше всего оставаться дома.

Что можно делать 13 октября

Сегодняшний праздник люди называли "Григорий соломенный". Люди издавна верили, что на тринадцатый день октября по земле ходит нечистая сила и портит имущество. Поэтому наши предки жгли солому и читали заговоры, чтобы защитить себя.

Также сегодня рекомендуется поступать хорошо, выполнять обещания и совершать добрые поступки.

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Автор: Кристина Кащавцева