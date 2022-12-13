Народный праздник 13 декабря известен под названиями Андрей Первозванный, Андрей Зимний, Андреев день.

Христиане отмечают церковный праздник 13 декабря в честь ученика Христа и одного из двенадцати апостолов Андрея Первозванного. В день Андрея наши предки прислушивались к воде в озерах, реках и колодцах. Если вода шумела и гудела, то ожидали бурную зиму с сильными морозами. Если же вода была спокойной, то и зима будет тихой.

День Андрея в Киевской Руси считался покровителем моряков, семейной жизни, мужского начала и мужества. Его иконам молились мужчины о взаимопонимании с женой, плодородии и прощении грехов.

Молодежь, а особенно незамужние девушки, в ночь с 12 на 13 декабря проводили гадания на Андрея. В эту ночь гадали на судьбу, на суженых и на будущее.

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На День Андрея женщины выпекали специальную обрядовую выпечку - калиту. Это коржик из пшеничного теста, с медом и сушеными ягодами. Этой выпечкой девушки делились с парнями, которые им нравились.

День Андрея считается очень удачным для любого лечения, целительства и медицинских операций. На этот день можно назначить поход к врачу. Также сегодня легко проходят роды.

Что нельзя делать 13 декабря

Со дня Андрея до Крещения (19 января) нельзя прясть и ткать. Продолжается Рождественский пост. Сегодня нельзя есть мясные и молочные блюда, но можно отведать немного рыбы. Запрещено пить алкоголь сегодня. Нельзя в такой светлый праздник ругаться матом, ссориться с родными, сплетничать.

Приметы погоды 13 декабря

Огонь в печи белый - к потеплению, красный или желтый - к морозам.

Ясный и морозный день - к богатому урожаю в следующем году.

Кошка очень активно умывается - к холодной и ясной погоде.

Если на протяжении дня погода часто меняется, то весь декабрь будет изменчивым.

Если весь день идет снег, то и на Новый год будет снегопад.

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