Какого числа День святого Андрея, а также что можно и нельзя делать православным - узнайте в материале УНИАН.

Каждый год православные верующие чтут память святого апостола Андрея Первозванного. Событие отмечают 13 декабря и называют "Андреев день" или "Андрея". Интересно, что День Андрея Первозванного в 2022 году в Грузии отмечается весной - 12 мая. УНИАН расскажет, как встречать этот праздник правильно.

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День Андрея Первозванного в 2022 году - история события

Каждый, кто читал Библию, знает, что Андрей и брат его Симон были сыновьями рыбака, поэтому с детства обучились рыбачить и продолжали дело своего отца. Позврослев, Андрей понял, что путь к Богу ему ближе пути рыбака, отказался жениться и начал вести целомудренный образ жизни.

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Позднее святой Андрей принял крещение от пророка Иоанна, стал свидетелем пришествия Христа и пошел за ним. Позже Андрей привел к Иисусу своего брата Симона, которого Спаситель назовет Петром, а Андрея - Первозванным.

Через 50 дней после пришествия Христа, Андрей получил возможность лечить смертельные болезни и говорить на разных языках. Выбрав направление пути, Андрей пришел в местность, которая лежала вверх по Днепру, предсказал там основание Киева, благословил земли и водрузил крест. С тех пор славяне считают Андрея Первозванного своим покровителем.

Как празднуют День Андрея - главные традиции

Православные верующие в Андреев день ходят в церковь, ставят свечи за здравие и молятся святому об исцелении болезней, а также о помощи в делах. Незамужние девушки гадают и, хоть христианская религия это запрещает, традиция в народе закрепилась прочно.

В старину 13 декабря, кроме дня святого Андрея, отмечался праздник "Калита" - становление мальчика-подростка и превращение его в юношу. Суть происходящего заключалась в следующем:

девушки пекли калиту - хлеб с медом, изюмом, орехами и маком;

этот ритуальный хлеб подвешивали на красной ленте под потолком;

другие юноши становились рядом и пачкали руки в саже;

мальчик-подросток должен был достать до него и откусить кусочек так, чтобы не оказаться испачканным.

Те мальчики, у которых это получалось, имели право общаться с юношами постарше, ходить на вечерницы, выполнять мужскую работу, свататься и жениться, так как считались уже взрослыми.

Что нельзя делать на День Андрея Первозванного

Как и в любой другой церковный праздник, на Андрея нельзя ссориться и обижаться, сквернословить и отказывать кому-либо в помощи. Воздержитесь от того, чтобы заниматься физическим трудом, шить, вязать и убирать в доме. Так как на Андреев день все еще продолжается Рождественский пост 2022-2023, то верующим запрещено употреблять пищу животного происхождения.

Какие приметы на Андрея замечали наши предки

Издавна 13 декабря нужно было обращать внимание на знаки природы - она подскажет, что будет происходить с погодой:

снега нет на Андрея - зима будет теплой;

снег идет 11 и 12 декабря - метель продлится всю неделю;

вода в реках шумит - к сильным вьюгам.

Тем, кто занимается выращиванием овощей и других культур, важно учитывать и температуру на улице - согласно приметам, холод и сильный "минус" обещают богатый урожай в следующем году.

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