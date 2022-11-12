Народный праздник 12 ноября известен под названиями Зиновий и Зиновия, Синичкин день, День охотника, День Синицы.

Христиане отмечают церковный праздник 12 ноября в честь мучеников Зиновия и Зиновии, которые были братом и сестрой. Они отказались от всех мирских благ и получили дар целительства. Святых казнили за отказ отречься от Христа.

Наши предки в этот день чтили птиц, которые прилетают в Украину на зимовку - щеглов, соек, снегирей, свиристелей и особенно синиц. Птицам давали зерно и хлебные крошки, а дети мастерили для них кормушки. Также дети в эту дату играли в игру - кто-то имитирует чириканье, а остальные угадывают что это за птица.

Если в эту дату во двор залетела синица - то это, по приметам, означает хорошие новости. А если птица влетела в дом, то его жителям скоро крупно повезет.

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12 ноября отмечается праздник рыбаков и охотников. Особенно удачной будет охота на птицу. 12 ноября охотникам обязательно следует выйти на промысел и добыть хотя бы одно животное - тогда ему весь год будет везти. Охотники в этот день приносили в лес немного каши, чтобы задобрить лешего и он не трогал дичь.

Сны в ночь на 12 ноября вещие, но сбудутся тогда, когда вы их забудете. Люди, рожденные 12 ноября, отличаются огромным упрямством и фанатизмом в своем деле.

Что нельзя делать 12 ноября

Во время охоты нельзя трогать беременных животных и самок с детьми. Нельзя вытаптывать траву, рубить деревья и ломать ветки сегодня. Запрещено обижать и мучить животных.

Приметы погоды 12 ноября

Птицы поют рано утром - к скорому похолоданию.

Если иней укрыл ветки деревьев, то погода скоро ухудшится.

Много синиц сидит на одном дереве - к заморозкам.

Если на калине уже нет ни ягод, ни листвы, то зима будет ранней.

Синицы кору деревьев клюют - к сырой дождливой погоде.

Над водой стелется туман - к короткому потеплению.

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