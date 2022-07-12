Народный праздник 12 июля известен под названиями Петров день, Петр и Павел, Петровки.

Христиане отмечают важный церковный праздник 12 июля - День Петра и Павла. Посвящен праздник апостолам Петру и Павлу, близким ученикам Христа. Традиции на День Петра и Павла богатые и разнообразные, поскольку наши предки очень любили и уважали этот праздник.

Эту дату молодежь проводила на улице. Хозяйки пекли домашний хлеб и булки. Петр и Павел считаются покровителями рыбаков, поэтому мужчины проводят эту дату за удочкой. В этот день готовят блюда из рыбы - запеченную рыбу, уху и рыбный паштет. В этот день заканчивается Петров пост.

В этот праздник наши предки опасались нечистой силы и злых духов. Они обитают в лесах и водоемах, поэтому сегодня старались не купаться и не гулять в одиночку. Девушки в этот день гадали о своем будущем и привораживали женихов. Также девушки на Петра и Павла собирали лекарственные травы.

Что нельзя делать 12 июля

Нельзя ругаться, ссориться, сквернословить. Женщинам не стоит заниматься рукоделием - все поделки будут неудачными. Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Курить и употреблять спиртные напитки сегодня нельзя. Если вас пригласили в гости - нельзя отказываться от визита.

Приметы погоды 12 июля

Если на Петров день ясно, то весь год будет хорошая погода.

Если пошел дождь, то ещё 40 дней будет плохая погода.

Роса утром выпала - днем будет жарко.

Облака против ветра плывут - к дождливой погоде.

Если кукушка перестала петь, то зима будет ранней, а если ещё поет, то осень затянется.

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