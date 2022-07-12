Христиане отмечают важный церковный праздник 12 июля - День Петра и Павла. Посвящен праздник апостолам Петру и Павлу, близким ученикам Христа. Традиции на День Петра и Павла богатые и разнообразные, поскольку наши предки очень любили и уважали этот праздник.
Эту дату молодежь проводила на улице. Хозяйки пекли домашний хлеб и булки. Петр и Павел считаются покровителями рыбаков, поэтому мужчины проводят эту дату за удочкой. В этот день готовят блюда из рыбы - запеченную рыбу, уху и рыбный паштет. В этот день заканчивается Петров пост.
В этот праздник наши предки опасались нечистой силы и злых духов. Они обитают в лесах и водоемах, поэтому сегодня старались не купаться и не гулять в одиночку. Девушки в этот день гадали о своем будущем и привораживали женихов. Также девушки на Петра и Павла собирали лекарственные травы.
Что нельзя делать 12 июля
- Нельзя ругаться, ссориться, сквернословить.
- Женщинам не стоит заниматься рукоделием - все поделки будут неудачными.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- Курить и употреблять спиртные напитки сегодня нельзя.
- Если вас пригласили в гости - нельзя отказываться от визита.
Приметы погоды 12 июля
- Если на Петров день ясно, то весь год будет хорошая погода.
- Если пошел дождь, то ещё 40 дней будет плохая погода.
- Роса утром выпала - днем будет жарко.
- Облака против ветра плывут - к дождливой погоде.
- Если кукушка перестала петь, то зима будет ранней, а если ещё поет, то осень затянется.